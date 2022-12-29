與森保一續約後　日本隊擬組星級助教團

日本足協在周三（28日）宣布，與主帥森保一續約，並且是直接續約至2026年世界盃之後，有傳計劃找兩名星級名將擔任森保的助教。其中一位是前日本黃金中場的名波浩，而另一位則是2016年日職最有價值球員的中村憲剛。

日本傳媒報道，由於日本內有兩名的助教在世界盃後離隊，分別為轉任日乙磐田山葉主帥的橫內昭展以及日丙FC岐阜的上野優作，因此日本足協計劃邀請今季曾任松本山雅主帥的名波浩加入日本隊的教練團。日本傳媒指出，日本隊在今屆賽事上，雖然先後擊敗德國及西班牙兩支勁旅，但是在擁有控球權之下，卻不敵哥斯達黎加，因此相信在國家隊時擔任中場核心的名波浩，可以為日本隊在控球組織方面有所提升。