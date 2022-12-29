與森保一續約後　日本隊擬組星級助教團

日本足協在周三（28日）宣布，與主帥森保一續約，並且是直接續約至2026年世界盃之後，有傳計劃找兩名星級名將擔任森保的助教。其中一位是前日本黃金中場的名波浩，而另一位則是2016年日職最有價值球員的中村憲剛。
日本傳媒報道，由於日本內有兩名的助教在世界盃後離隊，分別為轉任日乙磐田山葉主帥的橫內昭展以及日丙FC岐阜的上野優作，因此日本足協計劃邀請今季曾任松本山雅主帥的名波浩加入日本隊的教練團。日本傳媒指出，日本隊在今屆賽事上，雖然先後擊敗德國及西班牙兩支勁旅，但是在擁有控球權之下，卻不敵哥斯達黎加，因此相信在國家隊時擔任中場核心的名波浩，可以為日本隊在控球組織方面有所提升。
冀增強中場創造力
另外，報道指中村憲剛亦是候補人選。因為森保一曾表示，希望日本隊的新助教會是一位能在進攻方面創造機會提供意見的球員，而中村在效力川崎前鋒的年代是球隊進攻的核心。而若然兩位前日本中場球星都加入成為日本隊的教練團，相信可為球隊在技術上進一步提升。
50歲的名波浩，球員時代曾加盟意甲的威尼斯，亦是磐田山葉以及日本黃金中場時代的中場核心之一，代表日本參與過1998年的世界盃，在2008年退役後擔任過多支日職球會主帥。而42歲的中村憲剛，球員時代只效力過川崎前鋒一支球會，但也是川崎3次聯賽冠軍的主力，在2016年贏得日職最有價值球員，亦為日本出戰過2010年的南非世界盃。在2020年退役後，在日本足協擔任教練。