艾歷臣逝世｜碧咸公開最後探望片段 分享遺言：It will be ok(有片)

瑞典籍的艾歷臣曾在2001至2006年執教英格蘭，期間提攜「萬人迷」碧咸擔任隊長，後者於社交媒體上載片段悼念這名三獅軍首位外籍主帥，更分享在艾歷臣臨終前，到瑞典探望他的影片

患上末期胰臟癌的英格蘭前領隊艾歷臣周一病逝，終年76歲，他執教多支球會包括曼城、李斯特城、拉素、羅馬等，歐洲各大球會及世界球圈人士均致哀。身兼英格蘭足總會長的威廉王子在社交平台發文，向艾歷臣致敬，形容他是一名「球賽中的真正紳士」。

瑞典籍的艾歷臣曾在2001至2006年執教英格蘭，期間提攜「萬人迷」碧咸擔任隊長，後者於社交媒體上載片段悼念這名三獅軍首位外籍主帥，更分享在艾歷臣臨終前，到瑞典探望他的影片，並公開艾歷臣給他留下的最後遺言：It will be ok。

片段可見碧咸與艾歷臣一同在庭園並肩而行散步的背面，兩人背向鏡頭，可見艾歷臣步履有點蹣跚，走了一段路後，兩人轉身面向鏡頭，艾歷臣輕輕拍碧咸的肩。碧咸寫道：「我們笑、我們哭，我們都知道是時候要道別。Sven，謝謝你一直都是永遠如一的那個人，熱情、關懷、冷靜和真正的紳士。我永遠都會感激你選擇我成為英格蘭隊長，但我將永遠保留這一天與你和你的家人的最後回憶。Sven，多謝你給與我的最後說話：『一切會安好(It will be ok)』。」

艾歷臣曾於6月表示，碧咸曾來瑞典探望他及帶上了數支紅酒，「來之前的一天，他叫廚師來準備食物，之後我們談了一整天，大部份內容都是講足球。其實他沒必要來，但我為他來探我感自豪。」