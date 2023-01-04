艾納斯為C朗舉辦歡迎儀式　傳藏借用條款再戰歐聯

37歲的C朗在與曼聯以「鬧劇」結束關係之後，最終落實以2億歐元年薪加盟艾納斯。對於「流落沙特」是因為沒有歐洲球會願意簽他，C朗在記者會上指：「我已經贏盡所有的東西，我為歐洲最重要的球會比賽，而現在我是在亞洲接受新挑戰。」他又指：「沒有人會知道，我可以說我有很多在歐洲的機會，還有很多來自巴西、澳洲以及美國的球會，還有葡萄牙，以及很多球會想簽我。」

葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）在簽約加盟沙特阿拉伯的艾納斯後，球隊為他在主場舉辦歡迎儀式。而他在記者會上聲稱自己在歐洲的任務「已完成」。不過有傳媒就指，C朗與艾納斯的合約中，有條款可讓他在來季借回紐卡素，並為球隊出戰歐聯。

對於這份達4億歐元的合約，C朗指：「這是獨一無二的合約，而我也是獨一無二的球員，所以對我來說是很正常。我知道這個聯賽很有競爭性，我看了好些的比賽。如果教練認為這是機會，我希望（周三）上陣，我已準備好踢波。」

艾納斯主帥：我目標是要讓C朗開心

艾納斯的主帥魯迪加西亞（Rudi Garcia）表示：「在我生命中，我見過如C朗這些偉大球員是最容易管理的，因為我沒有甚麼可以教他。我的目標，就是要讓C朗開心。我想他享受為艾納斯比賽和為艾納斯取勝。」

不過，有歐洲傳媒就報道，C朗的歐聯夢其實仍未幻滅，而他之所以選擇艾納斯，全因為沙特阿拉伯王室擁有的另一支英超球隊紐卡素。有傳C朗的合約中有條款，當紐卡素在今季取得歐聯的席位，艾納斯會將C朗借用到紐卡素，並在歐聯中出戰。不過紐卡帥主帥的賀維（Eddie Howe）就否認會在來季借用C朗。