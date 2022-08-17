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體育
2022-08-17 19:09:04

芒草紅葉行山路線｜烏蛟騰出發 苗三古道探億年紅石

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行山路線既要難度低，要有芒草和紅葉又有補給點，位於東北船灣郊野公園的苗三古道是心水之選。上坡比例不高，亦設補給點。此路線樹蔭指數高，岸邊生物多樣化，不難在岸邊找到招潮蟹及赤紅色岩石。只要留心潮汐時間，一家大細都可輕鬆完走。文︰山全部都係山

苗三古道

只要天氣對了，東北船灣郊野公園的苗三古道可以一次過睇到芒草和紅葉。

苗三古道景點1︰九担租紅葉

部份地段電話訊號接收不良，宜帶齊地圖指南針、預先規劃路線，再下載離線地圖作保險。烏蛟騰出發的小巴班次有限，假日於大埔墟站乘巴士較快捷。巴士站盡頭起步，首個分叉路沿指示往三椏村方向，續走九担租，冬天可在此處欣賞紅葉。一路起伏不大，梅花樁及緊急電話亭右轉就是苗三古道（左往犁三古道）。苗三古道保留古人鋪路的足印及味道。不時踏在石頭上過淺澗，眼見外國山友大感新奇，如與小朋友就要多留意。

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苗三古道景點2︰三椏涌岩石一億年歷史

苗三古道近年增設長椅及涼亭，累了有空間小休一會。近三椏涌一段略為崎嶇路窄，岩石亦漸見紅色。岩石內含鐵質經氧化而成，這片海岸的岩石達一億年歷史，要好好珍惜，勿拿走或破壞岩石。留意三椏涌海岸潮漲時水位高，或要借助路邊的繩索平衡，不妨出發前留意潮汐。

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苗三古道景點3︰三椏村客家美食和芒草

沿木製步道往三椏村，客家午餐大有選擇，合益蜂場/綠悠遊山莊/福利茶室/源興食店任揀，最就腳的是福利茶室，旁邊的芒草海比人更高，令遊人不禁停下來拍照。回程最簡單為原路折返，如水漲/雨後，可選擇行海拔較高、景觀略遜的犁三古道。有時間的可多行半小時到荔枝窩，參觀300多年古村風貌及五指樟、白花魚藤、通心樹、連理樹、風水林再原路折返。另想乘船回程到馬料水的可在荔枝窩碼頭等船，注意只有周六、日、公眾假期下午3時30分開出一班船，預早到碼頭以免客滿。

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無論你選擇哪條路線，建議下午4時半前回程，以免黃昏後九巴尾班車已開出。苗三古道路況天然卻不需要極高體能，加上暴曬指數不高又有中途補給站，難怪人氣高企。缺點為路程較長及交通不算方便、烏蛟騰泊車位亦不多，需要預留一整天及早早出門。

苗三古道芒草紅葉路線概要

路線

烏蛟騰→九担租→苗三古道→上苗田→下苗田→三椏村→原路折返

起步交通

275R九巴：假日早上至黃昏，大埔墟鐵路站上車

20R小巴：大埔墟鐵路站上車

終點交通

同上

補給

九担租士多、三椏村合益蜂場及福利茶室，平日或休息

廁所：烏蛟騰/三椏村

距離：約10公里

需時：4-5.5至小時

體力：2/5

技術：1.5/5

景色︰4/5
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