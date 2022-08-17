芒草紅葉行山路線｜烏蛟騰出發 苗三古道探億年紅石

苗三古道 景點1︰九担租紅葉 部份地段電話訊號接收不良，宜帶齊地圖指南針、預先規劃路線，再下載離線地圖作保險。烏蛟騰出發的小巴班次有限，假日於大埔墟站乘巴士較快捷。巴士站盡頭起步，首個分叉路沿指示往三椏村方向，續走九担租，冬天可在此處欣賞紅葉。一路起伏不大，梅花樁及緊急電話亭右轉就是苗三古道（左往犁三古道）。苗三古道保留古人鋪路的足印及味道。不時踏在石頭上過淺澗，眼見外國山友大感新奇，如與小朋友就要多留意。

苗三古道 景點2︰三椏涌岩石一億年歷史 苗三古道近年增設長椅及涼亭，累了有空間小休一會。近三椏涌一段略為崎嶇路窄，岩石亦漸見紅色。岩石內含鐵質經氧化而成，這片海岸的岩石達一億年歷史，要好好珍惜，勿拿走或破壞岩石。留意三椏涌海岸潮漲時水位高，或要借助路邊的繩索平衡，不妨出發前留意潮汐。

苗三古道 景點3︰三椏村客家美食和芒草 沿木製步道往三椏村，客家午餐大有選擇，合益蜂場/綠悠遊山莊/福利茶室/源興食店任揀，最就腳的是福利茶室，旁邊的芒草海比人更高，令遊人不禁停下來拍照。回程最簡單為原路折返，如水漲/雨後，可選擇行海拔較高、景觀略遜的犁三古道。有時間的可多行半小時到荔枝窩，參觀300多年古村風貌及五指樟、白花魚藤、通心樹、連理樹、風水林再原路折返。另想乘船回程到馬料水的可在荔枝窩碼頭等船，注意只有周六、日、公眾假期下午3時30分開出一班船，預早到碼頭以免客滿。