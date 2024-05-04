花劍世界盃香港站｜港隊反勝意大利奪金創歷史 張家朗：主場觀眾打氣帶來動力

國際劍擊聯會（FIE）花劍世界盃香港站今日（4日）假亞洲國際博覽館煞科，港隊在男花團體賽連挫匈牙利、法國和南韓隊殺入決賽，硬撼世界排名第2的意大利隊，最終以45：41反勝意大利隊，奪得隊史世盃分站首金，突破2019年在聖彼得堡站摘銀的成績。

世界排名第6的香港男子花劍隊於主場作戰派出張家朗、蔡俊彥、梁千雨及李逸朗角逐團體賽，他們在16強面對匈牙利隊以45：18大勝，隨後於8強硬撼世界排名第4的法國以45：39晉級4強。港隊在4強以45：31再挫南韓隊，殺入決賽。

港隊由蔡俊彥、張家朗及梁千雨先後上場，雖然一度被意大利拉開分數，但張家朗中段發力，一度追近至28:29，加上今場有出色表現的梁千雨，一度為港隊反先32:31，蔡俊彥在關鍵的第八回合，反先至40:38，張家朗於決勝第九回合，面對今站個人賽冠軍馬連尼，最終以45:41，4劍的差距勝出。

張家朗：主場觀眾打氣帶來動力信心

張家朗賽後表示，世界盃首次在港舉行，奪金別具意義，主場觀眾打氣為他們帶來動力信心。對於港隊失落巴黎奧運席位，張說今站連勝法國及意大利，再次證明他們是有實力。



文化體育及旅遊局局長楊潤雄祝賀張家朗、蔡俊彥、梁千雨和李逸朗歷史性勇奪金牌：「4人在比賽中表現出色，他們奪得獎牌實至名歸，展現了香港運動員的堅毅鬥志和團結精神，我們同感欣喜和光榮。香港劍擊運動員在國際賽事中屢創佳績，值得我們引以為傲。」