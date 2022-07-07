英一靠主場爭溫網決賽 洛尼力挑祖高域

溫網男單1號球手祖高域(Novak Djokovic)，在8強於先落後兩盤下及時振作，反勝意大利新星、10號種籽冼拿(Jannik Sinner)，繼續向個人第7個溫網錦標進發。至於4強挑戰他的，是擁有主場球迷加「皇室力量」力撐的英國一哥洛尼(Cameron Norrie)，激戰可期。

賽事頭號種籽的塞爾維亞名將祖高域，在先輸頭兩局，全靠「廁所對鏡自省」重新振作，終於總盤數反勝3比2。這是祖高域歷來第7次在落後兩盤下反勝，並且累計在溫網錄得連續26場長勝的輝煌戰績。他賽後大談比賽的心路歷程：「對手頭兩盤出色得多，跟住我離場去廁所清醒一下，我對鏡子說話，替自己打氣。我之前在法網決賽(2021年)鬥西斯柏斯落後兩盤下，曾這樣做過，今天成功了，當然這不是保證的。」

35歲的祖高域下場對手，將是擁有大量主場球迷支持、包括劍橋公爵夫婦的英國球手洛尼(賽事9號種籽)。在去年10月世界排名升上英國一哥的洛尼，以往從未在大滿貫比賽突破第3圈，但他在今屆半準決賽在盤數兩度落後下，終於在主場1萬名球迷打氣下，以3比2反勝比利時的高芬，並成為2016年以來，首位打入溫網4強的英國球手。

向來含蓄、26歲的洛尼賽後亦忍不住流下男兒淚，並與遠道從新西蘭到來打氣的雙親一起慶祝，就連劍橋公爵夫婦、威廉王子及王妃凱特賽後都於Twitter發文大讚：「精彩的比賽，太出色！」他賽後說：「過了瘋狂的一天、瘋狂的比賽。」不過洛尼明白要打敗自從2013年決賽受挫另一英國名將梅利後，只曾在溫網落敗一次的祖高域，非要大幅提升戰力不可。

被問及下場勝出機會，洛尼說：「肯定可以，這場將是我網球生涯其中一場最難打的硬仗，草地及溫網是他(祖高域)的強項，戰績之出色令人難以置信，我不會有機會像今戰失去集中力，我期待下戰來臨。」