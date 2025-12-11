英冠卡迪夫城因阿根廷前鋒死亡事件　向南特追討轉會費賠償

阿根廷前鋒伊美利安奴沙拿（Emiliano Sala）原定在2019年加盟當時仍在英超的卡迪夫城，在前往英國途中，飛機在英倫海峽墜毀，並證實死亡。卡迪夫城在周一（8日）再提出訴訟，要求就沙拿的死作出索償。

卡迪夫城向法國的南特商業法庭向沙拿的前球會南特要求1億英鎊的賠償。南特的律師批評這個天價索償荒謬至極。卡迪夫在法院上多次指出「失去機會」，並指如果當時28歲的沙拿仍活着，球隊不致於要在2019年的賽後後降班。卡迪夫指，因為南特聘用了被英國禁止的經理人韋利麥基（Willie McKay），並透過麥基將沙拿售予卡迪夫，同時也是麥基為沙拿安排私人飛機，認為這是一個死亡陷阱，原因是飛機之後由未合資格的機師駕駛，最終導致在英倫海峽墜毀。