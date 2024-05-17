英冠附加賽｜列斯聯次回合大勝諾域治4:0晉級（附比賽精華）

爭逐來季最後一個英超席位的英冠升班附加賽，上季才降班的列斯聯在主場的次回合，以4:0擊敗諾域治，兩回合亦以同樣比數晉身決賽，會與修咸頓或西布朗的勝方爭取升班資格。
上季在英超降回英冠，列斯找來英冠升班經驗的法基（Daniel Farke）領軍，然而球隊在最後6場僅1勝下，未能取得直接升班資格而轉戰附加賽。首回合雖然只與法基前度球會的諾域治互無紀錄，不過在次回合回到主場，列斯聯7分鐘就由古爾夫（Ilia Gruev）的罰球直射入網領先。而且他們在20分鐘再擴大比數，比路爾（Joel Piroe）接應隊友的傳中，在遠柱頂入。而佐真尼奧魯達（Georginio Rutter）在40分鐘增添比數，令列斯聯半場領先3球。
這支英冠第3名下半場繼續進取，森馬維里（Crysencio Summerville）把握機會在68分鐘擴大比數，而之後兩隊再沒有入球，列斯以4:0大勝。兩回合亦以同樣比數晉級。列斯聯在附加賽決賽的對手，會是修咸頓或是西布朗，兩隊在首回合對賽踢平0:0。決賽會在26日於溫布萊球場上演。
列斯聯從未試過附加賽升班
法基賽後表示：「我們可以爭取更多入球，不過說實話，我更高興是保持不失，在作客的時候這很重要，而我們能將那防守習慣帶到今日。」然而，列斯聯球會從未在附加賽取得升班資格，過去5次在升班附加賽全部敗陣而回，對上一次是2019年，球隊同樣獲英冠季軍，但附加賽首圈止步。