英冠附加賽｜列斯聯次回合大勝諾域治4:0晉級（附比賽精華）

爭逐來季最後一個英超席位的英冠升班附加賽，上季才降班的列斯聯在主場的次回合，以4:0擊敗諾域治，兩回合亦以同樣比數晉身決賽，會與修咸頓或西布朗的勝方爭取升班資格。

上季在英超降回英冠，列斯找來英冠升班經驗的法基（Daniel Farke）領軍，然而球隊在最後6場僅1勝下，未能取得直接升班資格而轉戰附加賽。首回合雖然只與法基前度球會的諾域治互無紀錄，不過在次回合回到主場，列斯聯7分鐘就由古爾夫（Ilia Gruev）的罰球直射入網領先。而且他們在20分鐘再擴大比數，比路爾（Joel Piroe）接應隊友的傳中，在遠柱頂入。而佐真尼奧魯達（Georginio Rutter）在40分鐘增添比數，令列斯聯半場領先3球。