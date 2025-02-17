英冠｜前列戰 列斯聯「細」鬥「黑貓」

英冠今夜爆發前列大戰，由列斯聯迎戰「黑貓」新特蘭。兩隊實力接近同爭升班，今場料擅長穩中求勝的列斯聯主導形勢；先取足智彩入球中位數[2.5/3]球「細」盤，值博率高。(球賽編號FB7704，2月18日04:00開賽)
升上英超是英冠球隊其中一條發財之路，今屆爭霸形勢有兩大特點；暫列前4的球隊，包括列斯聯及新特蘭，積分已拋甩其餘球隊，兩個直升席位很大機會是「四爭二」。前4球隊均守力強，平均每場失球少於1球，般尼32戰更僅失9球；今晚主隊列斯聯32戰只失19球、20場「0失球」。列斯聯剛戰靠威爾斯人氣翼鋒丹尼爾占士(Daniel James)入2球，作客4比0輕取屈福特，累計近6場聯賽5勝1和兼不失一球，一對威爾斯中堅艾柏度及朗頓穩陣，勢於降班兩季後重回英超。
祖比比寧咸受注目
東北部的黑貓，去年夏天由法國人里比斯執教，表現躍進，上仗兩球挫盧頓緊守英冠第4。剛由羅馬借用的法國前鋒里菲爾被教頭譽為爭勝「X元素」，另一法國球員伊斯多善突擊；而重中之重是19歲中場祖比比寧咸(Jobe Bellingham)已復出，這位皇馬主將祖迪比寧咸的胞弟，增強球隊防反能力。新特蘭聯賽已8戰不敗，與列斯聯勢均力敵，料今仗入球不多。
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