英冠｜前列戰 列斯聯「細」鬥「黑貓」

英冠今夜爆發前列大戰，由列斯聯迎戰「黑貓」新特蘭。兩隊實力接近同爭升班，今場料擅長穩中求勝的列斯聯主導形勢；先取足智彩入球中位數[2.5/3]球「細」盤，值博率高。(球賽編號FB7704，2月18日04:00開賽)

升上英超是英冠球隊其中一條發財之路，今屆爭霸形勢有兩大特點；暫列前4的球隊，包括列斯聯及新特蘭，積分已拋甩其餘球隊，兩個直升席位很大機會是「四爭二」。前4球隊均守力強，平均每場失球少於1球，般尼32戰更僅失9球；今晚主隊列斯聯32戰只失19球、20場「0失球」。列斯聯剛戰靠威爾斯人氣翼鋒丹尼爾占士(Daniel James)入2球，作客4比0輕取屈福特，累計近6場聯賽5勝1和兼不失一球，一對威爾斯中堅艾柏度及朗頓穩陣，勢於降班兩季後重回英超。