英冠｜李斯特城華迪梅開二度　兩助球隊贏聯賽升班（附比賽精華）

上一輪已取得升班資格，李城今場贏波就提早一輪成為聯賽冠軍。作客面對普雷斯頓，華迪在36分鐘禁區內把握一次機會轉身起腳，皮球在柱邊彈入，李城作客取得領先。下半場這位前英格蘭射手，把握隊友射門中柱，近門快一步抽入，在52分鐘為球隊拉開2:0，同時也是他今季在各項賽事的第20個入球。卡斯麥卡迪亞（Kasey McAteer）在67分鐘為李城錦上添花，令到作客的李斯特城以3:0擊敗普雷斯頓。

追平熱刺單季次級聯賽勝仗數目

李城以97分在英冠榜首，距離第2及3的列斯聯和葉士域治有7分距離，令葉士域治即使仍有2場在手，但已確定無望贏得聯賽。同時狐狸亦是英冠史上第4支球隊在降班後一季，即以聯賽冠軍身份重返英超。此前分別是般尼、富咸及諾域治。同時李城今季以32場的勝仗，追平熱刺保持了104年的次級聯賽單季贏得最多場數的紀錄。而李城在煞科戰會對布力般流浪，甚至有機會打破這紀錄，同時會成為首支能夠兩次取得100分或以上升班的隊伍。