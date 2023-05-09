英冠︱煞科戰布力般4:3挫米禾爾　新特蘭漁人得利獲升班附加賽資格

英格蘭次級聯賽的英冠，在周一（8日）進行了煞科戰，當中原本有機會取得附加賽席位的米禾爾，在最後一仗以3:4不敵布力般流浪，令到新特蘭「冷手執個熱煎堆」，取得聯賽第6的最後一個附加賽資格。
賽前有5隊仍有機會爭取餘下2個的升班附加賽資格，其中高雲地利城作客第4位的米杜士堡，而第6的米禾爾主場對布力般流浪，新特蘭就作客普雷斯頓，西布朗要作客史雲斯。賽前有優勢的米禾爾，上半場處於上風，8分鐘就由鄧肯禾特摩亞（Duncan Watmore）取得領先，雖然阿當華頓（Adam Wharton）在22分鐘就為布力般追平，但禾特摩亞在37分鐘再入一球，加上奧利華布基（Oliver Burke）2分鐘後為米禾爾再下一城，半場米禾爾領先3:1。
不過下半場布力般上演大反擊。哥斯迪路（Joe Rankin-Costello）在51分鐘先為這支前英超冠軍追回一球，而比尼頓（Ben Brereton Diaz）在63分鐘為布力般扳平，這位智利前鋒在86分鐘再建一功，令布力般戲劇性反勝4:3，並且以69分爬過米禾爾。可是布力般最終沒能取代米禾爾，獲得重上英超的附加賽機會，原因是新特蘭在另一場比賽，下半場以3:0擊敗普雷斯頓，與布力般同得69分，但因為得失球較佳，壓過米禾爾及布力般成為第6名，取得附加賽的席位。
高雲地利和米杜士堡附加賽再戰
至於高雲地利就憑古斯達禾咸馬（Gustavo Hamer）率先建功，雖然之後被米杜士堡的卡馬倫艾查（Cameron Archer）追平，但1:1的比數足以令高雲地利以70分守在第5位。而西布朗在作客以2:3不敵史雲斯，只能以第9完成。
新特蘭升班附加賽的對手會是聯賽第3名的盧頓，而高雲地利就會與米杜士堡爭另一個附加賽決賽席位。