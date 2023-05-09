英冠︱煞科戰布力般4:3挫米禾爾　新特蘭漁人得利獲升班附加賽資格

英格蘭次級聯賽的英冠，在周一（8日）進行了煞科戰，當中原本有機會取得附加賽席位的米禾爾，在最後一仗以3:4不敵布力般流浪，令到新特蘭「冷手執個熱煎堆」，取得聯賽第6的最後一個附加賽資格。

賽前有5隊仍有機會爭取餘下2個的升班附加賽資格，其中高雲地利城作客第4位的米杜士堡，而第6的米禾爾主場對布力般流浪，新特蘭就作客普雷斯頓，西布朗要作客史雲斯。賽前有優勢的米禾爾，上半場處於上風，8分鐘就由鄧肯禾特摩亞（Duncan Watmore）取得領先，雖然阿當華頓（Adam Wharton）在22分鐘就為布力般追平，但禾特摩亞在37分鐘再入一球，加上奧利華布基（Oliver Burke）2分鐘後為米禾爾再下一城，半場米禾爾領先3:1。