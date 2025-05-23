英冠｜爭升英超 錫菲聯「細」鬥新特蘭

被譽為史上最值錢的足球比賽，英冠升班附加賽決賽，明晚由錫菲聯在溫布萊鬥新特蘭，勝方據報可得到約2.2億英鎊(約23億港元)收入；巨獎當前，近年戰情一向緊湊接近，勝負難測，今場先取「入球」細盤穩陣。(球賽編號FB2152，5月24日22:00開賽)
計牌面及大賽經驗上，錫菲聯賽前是被看好的一方，主帥韋達(Wilder)在球會對上6季有一半時間在英超的日子，不論早年球隊霸氣上英超，即躋身前十名；或是前季中途再加入救亡失敗，都見到他的身影，主帥身經百戰。
球會今季回降英冠，戰至上月頭5場輸足4場，才退居第3名等踢附加賽，全季表現相當平穩；上圈附加賽準決賽，主帥才重用大賽經驗十足的威爾斯箭頭基化摩亞(Kieffer Moore)，他在兩回合不論拍湯馬士簡倫(Thpmas Cannon)或泰尼斯甘保(Tyrese Campbell)，球隊一樣贏布里斯托城3比0，反映鋒將可靠，而防線對上4戰只失1球，亦令人安心。
新特蘭季尾留力戰略得宜
如果錫菲聯經驗秤先，「黑貓」新特蘭則是新勢力擔當。球隊2017年降落英冠後，更一度沉淪英甲；但季前由法乙羅連安特主帥列比斯(Le Bris)接手，打造出一支年輕、極具朝氣的生力軍，季尾早已「hea踢」穩取第4名留力附加賽。「黑貓」上仗次回合戰至加時以一記角球攻勢破門，驚險淘汰高雲地利過關，正正顯示季尾部署得宜，早前戰績低迷不能作準。
隊中雙箭頭美耶達(Mayenda)及伊斯多(Isidor)，今季擔正顯示極具潛質；中場祖比比寧咸(Jobe Bellingham)即皇馬主將祖迪比寧咸(Jude)的胞弟，更是助攻助守的必然重心。兩軍季內聯賽交手，各靠主場贏波未分高下；加上計對上4屆英冠附加賽決賽，「總入球」全開最多2球，場場勢均力敵，雙方怕輸心態濃烈，今場先取「入球」細盤。
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