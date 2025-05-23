英冠｜爭升英超 錫菲聯「細」鬥新特蘭

被譽為史上最值錢的足球比賽，英冠升班附加賽決賽，明晚由錫菲聯在溫布萊鬥新特蘭，勝方據報可得到約2.2億英鎊(約23億港元)收入；巨獎當前，近年戰情一向緊湊接近，勝負難測，今場先取「入球」細盤穩陣。(球賽編號FB2152，5月24日22:00開賽)

計牌面及大賽經驗上，錫菲聯賽前是被看好的一方，主帥韋達(Wilder)在球會對上6季有一半時間在英超的日子，不論早年球隊霸氣上英超，即躋身前十名；或是前季中途再加入救亡失敗，都見到他的身影，主帥身經百戰。