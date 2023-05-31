英冠｜虎父無犬子 雲達斯助錫周三升英冠

今季歷盡艱辛的英國老牌球會錫周三，在溫布萊球場舉行的升班附加賽決賽，憑攻中祖殊雲達斯(Josh Windass)戰至加時至123分鐘的絕殺頭槌，以1比0擊退班士利，闊別兩季後，來屆重返英冠。

原以為今屆連續3個級別的升班附加賽，皆會以互射12碼分出高下之際，「超高分三哥」錫周三憑進攻主力雲達斯建奇功，氣走大部分時間十人應戰的班士利，趕上升班尾班車。無獨有偶，名氣更響的祖殊父親甸尼(Dean)，15年前一箭定江山，助侯城打敗布里斯托城，升上英超；貴為今場座上客的甸恩說：「我無言，我無言；我早知他會入波，我今早緊張到5點半起床，我現在為他感到自豪。」

29歲的韋達斯第4季效力錫周三，他說：「我們今屆在場內表現出色，場外仍要做很多工作以追上其他球會；希望我們做得到，再次成為一間偉大的球會。」錫周三近年浮沉英冠、英甲，對上一次在英超角逐已是1999/2000年。

兩年多前接手錫周三的領隊戴倫摩亞(Darren Moore)，今屆領軍走勢極佳，曾創下23場聯賽不敗佳績，大有機會直升；但最終以史上最高「三哥分數」的96分，落後英甲盟主普利茅夫(101分)及亞軍葉士域治(98分)，轉戰升班附加賽；上一圈更在作客先輸彼德堡0比4的劣勢下，次回合神奇戰至加時反勝5比1並憑互射12碼過關入決賽，如今總算苦盡甘來。