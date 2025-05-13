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體育
2025-05-13 04:30:41
日報

英冠｜「黑貓」發惡 鬥高雲地利博「大」

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新特蘭 祖比比寧咸

祖比比寧咸

「黑猫」新特蘭上仗在升班附加賽首回合打硬仗即「發惡」，2比1打敗高雲地利；今夜返主場光明球場踢次回合，預料仍是鬥攻格局博入決賽，入球不會少。(球賽編號FB1708，5月14日03:00開賽)

「黑猫」新特蘭自去年11月已排在英冠第4，可能早知在分數上無法趕過榜首雙雄列斯聯及般尼，在聯賽變得不思進取；最後5場聯賽全敗，仍能以第4名出戰升班附加賽，在準決賽遇上戰至聯賽煞科日贏波，才奪得第5名的高雲地利。

結果唞夠的「黑猫」發惡，上仗作客仍踢「4-4-2」陣式，進取地用齊隊中頭、二號射手伊斯多及美耶達合力攻堅；皇家馬德里球星祖迪比寧咸的胞弟祖比比寧咸，繼續坐鎮中場。球隊全場放棄控球比率，靠快速突擊制勝，已令敵衛手忙腳亂；並由伊斯多及美耶達下半場各入一球，作客贏2比1，今場在地頭當然踢法會更進取。

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林柏特領軍一洗頹風

對手高雲地利最有名氣是去年11月尾接手的前車路士名宿林柏特，球隊全季最高水平是一月中起打造10場聯賽9勝的勁勢；但季尾走勢轉弱，要在煞科日主場贏波，打能躋身附加賽。

球隊上仗靠今季重金收購的攻中魯當尼頭槌一度扳平，但箭頭改由班辛阿辛迪，全場把握力平平；「林柏」為助這支「藍軍」自2000/01年度再度躋身英超，今場或用入球能力更強的艾利森斯或復任正選。該隊季尾作客失球極多，計聯賽作客守力排名只列中游；今場只能放手一搏，「入球」大盤可先取。

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