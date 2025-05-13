英冠｜「黑貓」發惡 鬥高雲地利博「大」

「黑猫」新特蘭上仗在升班附加賽首回合打硬仗即「發惡」，2比1打敗高雲地利；今夜返主場光明球場踢次回合，預料仍是鬥攻格局博入決賽，入球不會少。(球賽編號FB1708，5月14日03:00開賽)

「黑猫」新特蘭自去年11月已排在英冠第4，可能早知在分數上無法趕過榜首雙雄列斯聯及般尼，在聯賽變得不思進取；最後5場聯賽全敗，仍能以第4名出戰升班附加賽，在準決賽遇上戰至聯賽煞科日贏波，才奪得第5名的高雲地利。

結果唞夠的「黑猫」發惡，上仗作客仍踢「4-4-2」陣式，進取地用齊隊中頭、二號射手伊斯多及美耶達合力攻堅；皇家馬德里球星祖迪比寧咸的胞弟祖比比寧咸，繼續坐鎮中場。球隊全場放棄控球比率，靠快速突擊制勝，已令敵衛手忙腳亂；並由伊斯多及美耶達下半場各入一球，作客贏2比1，今場在地頭當然踢法會更進取。