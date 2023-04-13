英國公布申辦歐國盃10球場　奧脫福落選加利仔轟格拉沙家族

英國與愛爾蘭正式公布獲得主辦權的10個球場，當中包括代表蘇格蘭的格拉斯哥的咸普頓公園，以及代表威爾斯的卡迪夫千禧球場。而代表北愛爾蘭，就由都柏林的英傑華球場。至於愛爾蘭，就選擇仍未落成的卡斯曼公園球場。而英格蘭方面，除了倫敦的溫布萊球場之外，還有紐卡素主場聖占士公園、阿士東維拉的維拉公園、曼城的伊蒂哈德球場以及熱刺主場的熱刺球場。而包括曼聯主場奧脫福在內，新特蘭的光明球場以及韋斯咸的倫敦球場都落選。

英國與愛爾蘭聯合申辦2028年歐洲國家盃決賽周，雙方公布了申辦賽事的10個城市及球場，其中愛華頓仍在興建的布拉姆利摩爾碼頭球場以及貝爾法斯特的卡斯曼公園球場兩個未落成的場地入選。相反，全英國坐位僅次於溫布萊的曼聯主場奧脫福球場就未有入選，並由曼城的伊蒂哈德球場作為曼市代表。

英格蘭足總在公布球場的聲明指：「容量大、舉世聞名以及新落成的球場，會提供一個最大而且在商業上最成功的歐洲國家盃，這讓我們成為低風險、高回報的主辦國。」

奧脫福被指欠現代化

不過對於奧脫福球場，這個英國第2大球場未獲選，英國傳媒指是因為評選認為，同為曼徹斯特市的場地，伊蒂哈德球場雖然容量不及奧脫福，不過現代化程度比奧脫福好，這成為了兩者之間的差異。

前曼聯隊長的加利尼維利（Gary Neville）接受傳媒訪問就炮轟曼聯老闆的格拉沙家族：「格拉沙家族在過去的多年，都被警告缺乏對奧脫福的投資。他們見證着20年的衰落，將一個曾經是世界最好的球場，變成現在英國及愛爾蘭10大不入。這是史上最低的狀況，沒成為最佳10名主辦賽事是一個笑話。」加利佬再轟：「就因為沒有投資，這成了一個生鏽的球場，這是失職，非常可恥。」

除了英國及愛爾蘭之外，另一個申辦的國家是土耳其。土耳其同時亦申辦了2032年的一屆，該屆需要與意大利爭逐。