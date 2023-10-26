英國劣食｜韋甘比「心跳熱狗」劣評如潮 賣相差「連Bear Grylls都唔食」

韋甘比主場迎保頓的英甲聯賽，因售賣一份「還有心跳的熱狗」而遭到作客球迷嘲笑。有網民留言指賣相差，相信英國野外求生達人、《人在野》節目主持Bear Grylls也不會吃。

「合格的獸醫仍可救活這隻熱狗」

日前韋甘比在亞當斯公園迎接了同樣爭奪升班的保頓，然而一名球迷在球場購買了一份熱狗後感到非常憤怒。他們在社交媒體上分享了一張他們的食物照片，照片迅速在網上爆紅，只見兩塊分離的長條狀麵包，中間有一塊蒼白的香腸或豬肉。球迷把相片上載到X（前身為Twitter），寫道：「韋甘比的熱狗，這是在開玩笑嗎！。」他並指球場賣熱狗的女士向他道歉：「麵包通常不會這麼爛，對不起。」

有球迷留言，堅信「合格的獸醫仍可救活這隻熱狗」。另一個人補充道：「它仍然有心跳。」第三人寫道：「看起來像是戰時配給的食物。」與此同時，另一個人開玩笑說：「連Bear Grylls也不會吃這隻熱狗。」可見賣相何其差劣。