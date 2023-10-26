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體育
2023-10-26 11:35:27

英國劣食｜韋甘比「心跳熱狗」劣評如潮 賣相差「連Bear Grylls都唔食」

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英國劣食｜韋甘比「心跳熱狗」劣評如潮 賣相差「連Bear Grylls都唔食」

英國劣食｜韋甘比「心跳熱狗」劣評如潮 賣相差「連Bear Grylls都唔食」

韋甘比主場迎保頓的英甲聯賽，因售賣一份「還有心跳的熱狗」而遭到作客球迷嘲笑。有網民留言指賣相差，相信英國野外求生達人、《人在野》節目主持Bear Grylls也不會吃。

英甲韋甘比今季排第10 韋甘比主場食物被球迷投訴為劣食，更以2︰4不敵保頓 英國劣食｜韋甘比「心跳熱狗」劣評如潮

「合格的獸醫仍可救活這隻熱狗」

日前韋甘比在亞當斯公園迎接了同樣爭奪升班的保頓，然而一名球迷在球場購買了一份熱狗後感到非常憤怒。他們在社交媒體上分享了一張他們的食物照片，照片迅速在網上爆紅，只見兩塊分離的長條狀麵包，中間有一塊蒼白的香腸或豬肉。球迷把相片上載到X（前身為Twitter），寫道：「韋甘比的熱狗，這是在開玩笑嗎！。」他並指球場賣熱狗的女士向他道歉：「麵包通常不會這麼爛，對不起。」

有球迷留言，堅信「合格的獸醫仍可救活這隻熱狗」。另一個人補充道：「它仍然有心跳。」第三人寫道：「看起來像是戰時配給的食物。」與此同時，另一個人開玩笑說：「連Bear Grylls也不會吃這隻熱狗。」可見賣相何其差劣。

韋甘比憑熱狗「一相成名」但主場以2︰4不敵保頓。去屆排第9的韋甘比，今在英甲成績平穩以20分排第10。陣中最熟悉的球迷包括曾效力狼隊的禾基斯（Sam Vokes）、前打比郡的基奧治（Richard KEOGH）。保頓贏波後暫列第5，如保持排名到季尾，可參戰升班附加賽。

▼其他球場食物▼

4英鎊薯條@史雲斯（Football Away Days） 3英鎊孟買三文治@ FC United（Football Away Days） 5英鎊薯條@溫布萊球場（Football Away Days） 不知名中空食物（Football Away Days） 11英鎊Steak and chips@伯明翰（Football Away Days） 13英鎊漢堡包（Football Away Days） Cap’n Jasper@普利茅斯（Football Away Days） 肉醬飯（Football Away Days）
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