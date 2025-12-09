英國媒體揭露傷人被捕國腳　為前英格蘭東尼

英國倫敦警察公布，在上周末凌晨拘捕一名國腳級的球員。英國《太陽報》證實，被捕的是前英格蘭國腳的艾雲東尼（Ivan Toney）。根據報道指，東尼在一間夜場內用頭撞向一名男子造成對方受傷，而東尼隨後被警員鎖上手扣帶走。

《太陽報》獲得的一段影片，東尼當時被警員押解離開酒吧。報道指事發在倫敦的酒吧內，一名青年認出東尼，希望與他合照，然而東尼不滿造成事故。一名目擊者透露：「他走過一班青年人的檯旁，其中一人認出了他，並說『嘩，這是艾雲東尼』然後嘗試將手搭到東尼的頸，並與他合照。然後東尼說『遠離我、遠離我』，之後東尼就以一頭撞向他們其中一人。」