英國媒體揭露傷人被捕國腳　為前英格蘭東尼

英國倫敦警察公布，在上周末凌晨拘捕一名國腳級的球員。英國《太陽報》證實，被捕的是前英格蘭國腳的艾雲東尼（Ivan Toney）。根據報道指，東尼在一間夜場內用頭撞向一名男子造成對方受傷，而東尼隨後被警員鎖上手扣帶走。
《太陽報》獲得的一段影片，東尼當時被警員押解離開酒吧。報道指事發在倫敦的酒吧內，一名青年認出東尼，希望與他合照，然而東尼不滿造成事故。一名目擊者透露：「他走過一班青年人的檯旁，其中一人認出了他，並說『嘩，這是艾雲東尼』然後嘗試將手搭到東尼的頸，並與他合照。然後東尼說『遠離我、遠離我』，之後東尼就以一頭撞向他們其中一人。」
目擊者表示，東尼覺得這些年青人對他造成了威脅：「他是超級球星，他又戴上珠寶還有一隻看來不錯的手錶。他可能覺得這些人準備襲擊他然後搶他的頭鍊和手錶。」他表示，在大約半個小時之內5個警察到場，並去到東尼的檯向他表示拘捕，之後將他雙手擺到後方及扣上手扣帶走。目前在沙特阿拉伯的吉達艾阿里效力的東尼，已經獲准保釋並回到沙特，而他原本有傳在下月加盟韋斯咸，但報道稱因為其薪酬太高，成為轉會的一大阻力。東尼過去7次代表英格蘭上陣，不過對上一次已是今年6月對塞內加爾的友賽。
EXCLUSIVE: Ivan Toney ‘launched headbutt in brawl' before video shows him being led away in cuffs 🚨 pic.twitter.com/hF0UJsh474— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) December 8, 2025