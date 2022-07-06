英國廉價促銷門票　女足歐國盃門票銷售創新高

女子歐洲國家盃將在英國舉行，而目前已賣出近50萬張門票，比上屆2017年在荷蘭舉行時多一倍，賽事組織指，這將創下女子賽事的歷史。

女子足球近年在歐洲地位逐漸提升，而英格蘭今屆主辦女子歐洲國家盃更採取低價促銷的策略，門票只介乎於5至50英鎊（約46.9至469.08港元）。其中周三(6日)於奧脫福球場舉行的揭幕戰，英格蘭對奧地利73,200張門票已售罄，而在溫布萊球場舉行的決賽，87,200同樣售罄。相對於2017年的賽事售出24萬張門票，數字已超出一倍。

賽事料2.5億人收看

歐洲足協（UEFA）的女子足球主管，前德國女足國腳Nadine Kessler表示：「我們已急不及待讓比賽展開了。」她對於門票的銷情：「誰會想到女子賽事有如此成績？這是非常夢幻，這顯示了人們對我們有多高的期待以及我們想達到的目標。」賽事組委會就表示，預計有10萬個來自世界各地的球迷會入場觀戰，同時全球約有2.5億人將會透過電視收看比賽。賽事相信會有更多比賽出現滿員的情況。

女子足球在歐洲的關注近期增加不少，其中在西班牙舉行的女子歐聯四強，更創出售出91,648張門票，打破1999年女子世界盃的女子足球賽事最高入場紀錄，而今年的另一場在法國王子球場舉行的女子歐聯四強亦有43,254名球迷入場。至於今年英格蘭的女子足總盃決賽，亦有49,094人入場。在女子歐國盃前的熱身賽，瑞典與巴西的友賽亦錄得33,218名球迷入場。