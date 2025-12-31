英國稱要為奧運及殘奧運動員　以AI協助提升獎牌機會

英國體育協會的主席韋邦（Nick Webborn），在接受訪問時表示，將會利用人工智能（AI）協助英國運動員提升在奧運會及殘奧會上的表現。

曾經是運動員，也是英國運動醫學領域專家的韋邦，在今年5月被任命為體育協會的主席，他在接受英國廣播公司（BBC）的訪問中表示：「現在我們要想如何更加聰明了，如何在運動領域中恰當地利用AI等科技，以及我們如何作為不同的體育機構之間共同合作，而不是各自為政。我認為我們現在處於一種團結一致、共同向前的狀態，體育項目之間的資訊共享比以往任何時候都更加頻繁。為了保持在獎牌榜上的位置，我們需要繼續保持這種狀態。」