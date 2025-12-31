英國稱要為奧運及殘奧運動員　以AI協助提升獎牌機會

英國體育協會的主席韋邦（Nick Webborn），在接受訪問時表示，將會利用人工智能（AI）協助英國運動員提升在奧運會及殘奧會上的表現。
曾經是運動員，也是英國運動醫學領域專家的韋邦，在今年5月被任命為體育協會的主席，他在接受英國廣播公司（BBC）的訪問中表示：「現在我們要想如何更加聰明了，如何在運動領域中恰當地利用AI等科技，以及我們如何作為不同的體育機構之間共同合作，而不是各自為政。我認為我們現在處於一種團結一致、共同向前的狀態，體育項目之間的資訊共享比以往任何時候都更加頻繁。為了保持在獎牌榜上的位置，我們需要繼續保持這種狀態。」
探索如何利用AI來輔助教練
韋邦認為，應該採用AI來提升運動員的表現：「我們已經有利用AI，在幫助運動員保護網路安全方面取得了良好成效，而且我們知道它還能做更多的事情。我們正在與體育界合作，探索如何利用AI來輔助教練，並在諸如運動表現的分析、比賽負荷的管理、預防傷病、殘奧會分級以及人才選拔等領域，以提升運動員的表現。」
上屆巴黎奧運，英國取得65面獎牌，追平在2012年倫敦奧運的紀錄。然而英國僅獲得的14面金牌，但在獎牌榜上的英國排名從第4位跌至第7位，這是20年來的最低排名。韋邦表示：「我們希望繼續超越自身的實力取得佳績。我們一直都是這麼做的。正是這些細節，例如如何將銀牌轉化為金牌，才能讓我們在獎牌榜上更進一步。殘奧代表隊表現出色，在過去幾屆殘奧會中，他們一直位列獎牌榜第2，僅次於中國，但其他國家正在迎頭趕上。但我相信，英國的特質和創新精神將繼續讓我們保持領先地位。奧運會和殘奧會之間的合作從未如此緊密。這一點從他們之間的交流中就能明顯感受到。我們正在互相學習。」