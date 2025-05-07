英國電單車賽11車相撞致2死　警介入調查

在周一（5日）英國舉行的一場電單車賽，發生嚴重意外，導致11架車碰撞，最終有2名車手因為傷重而先後不治。英國警方宣布會介入調查事故原因。

周一在英國奧爾頓公園舉行的英國超級電單車錦標賽的第2場賽事，比賽在第一圈的首個彎位後就發生意外，先有一名車手意外撞倒後，及後多部電單車未及閃避，造成11車相撞意外。當中21歲車手贊拿（Owen Jenner）及29歲的李察臣（Shane Richardson）先後傷重身亡。另外47歲的車手端斯杜爾（Tom Tunstall）就因為背部及腹部嚴重受創送院，還有5名車手輕傷，餘下3人無礙。