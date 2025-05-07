英國電單車賽11車相撞致2死　警介入調查

在周一（5日）英國舉行的一場電單車賽，發生嚴重意外，導致11架車碰撞，最終有2名車手因為傷重而先後不治。英國警方宣布會介入調查事故原因。
周一在英國奧爾頓公園舉行的英國超級電單車錦標賽的第2場賽事，比賽在第一圈的首個彎位後就發生意外，先有一名車手意外撞倒後，及後多部電單車未及閃避，造成11車相撞意外。當中21歲車手贊拿（Owen Jenner）及29歲的李察臣（Shane Richardson）先後傷重身亡。另外47歲的車手端斯杜爾（Tom Tunstall）就因為背部及腹部嚴重受創送院，還有5名車手輕傷，餘下3人無礙。
根據報道，贊拿雖然在事故後已立即送往醫院治理，但最後因為頭部嚴重受創死亡。至於李察臣就因為胸部嚴重受傷，在送院後亦證實死亡，有關賽事也因為事故而取消。英國的柴郡警方在周一晚表示，會介入調查在奧爾頓公園造成2死的碰撞事故。緊急服務部門指事故造成2名車手死亡及1人重傷。英國的電單車賽會方面將會接受全面的調查。
Two riders Owen Jenner (21) and Shane Richardson (29) lost their lives in a horrific 11-bike crash during the British Supersport race on May 5. Tom Tunstall (47) hospitalized, others injured.#OultonParkCrash #BritishSupersport #BSB2025 https://t.co/By0TTDBs3m— MH Cronicle 2.0 (@MHChronicle) May 6, 2025