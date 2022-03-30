英國首位跨性別單車選手將出戰全國賽

英國單車將出現首位跨性別的車手，21歲的跨性別運動員Emily Bridges將會出戰周六(4月2日)舉行的英國全國全能錦標賽，並與多位奧運金牌選手同場較量。

Emily Bridges在少年時期曾創下男子組25英哩的紀錄，並在2019年加入英國單車協會的訓練學院。然後他在2020年10月接受訪問，表示已轉為跨性別的運動員。英國單車協會有關跨性別的規定在今年1月更新之後，要求運動員的睪丸素在比賽前12個月的檢驗中，低於5nmol/L，而他已經登陸在周末舉行的參賽名單之中。

上月贏男子組大學賽冠軍

Emily Bridges在去年5月仍需要參與男子組的比賽，在45名車手中只得43，之後在威爾斯的全國公路錦標取得第2名，而上個月Emily Bridges出戰他最後的一個男子組賽事，並在格拉斯哥舉行的全國大學錦標，於男子記分賽上贏得冠軍。

Emily Bridges在上月的一個訪問表示，自己一直計劃參與女子組的賽事：「在開始接受激素療程之後，我就不想在男子組別比賽。顯然，當你已不是男性仍被當成男性比賽而被淘汰，這很糟糕。這很快會發現對我來說不是正確的分類。」

對於有關跨性別規定的更新，英國單車協會指有關的更改已進行「廣泛諮詢」，又指有關變動是根據協會現有的資料決定，而協會亦會明白到需要進一步在有關領域進行研究，因此他們仍會每年去探討有關的規定，並可能會在有需要改善時作出更頻密的檢討。」

至於Emily Bridges表示，自己收到了很多不同的意見，但是很多的女性單車手都對他表示支持。