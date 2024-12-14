英國U23足球神射手比賽時猝死　得年17歲

英國17歲的足球新星丹尼斯（Kaylen Dennis）傳出在比賽時於場上猝死，消息震驚各界。

綜合英媒報道，效力於窩咸森林 （Waltham Forest）的17歲小將丹尼斯在當地時間11日，傳出在比賽場上倒地死亡的消息，據悉死因仍然不明。

一記鏟球後倒地

窩咸森林發布聲明證實這項消息：「得知我們的一名U23球員丹尼斯在一場比賽中去世的消息，我們感到非常悲痛。我們向他的家人、朋友、隊友以及所有認識他的人致以最深切的哀悼。」

據球隊經理表示，丹尼斯在一記鏟球後倒地，當場失去呼吸心跳，大家都不知道到底發生甚麼事。他透露丹尼斯這幾周確實有些身體不適的狀況，但沒有嚴重到不能上場。