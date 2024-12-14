英國U23足球神射手比賽時猝死　得年17歲

英國17歲的足球新星丹尼斯（Kaylen Dennis）傳出在比賽時於場上猝死，消息震驚各界。
綜合英媒報道，效力於窩咸森林 （Waltham Forest）的17歲小將丹尼斯在當地時間11日，傳出在比賽場上倒地死亡的消息，據悉死因仍然不明。
一記鏟球後倒地
窩咸森林發布聲明證實這項消息：「得知我們的一名U23球員丹尼斯在一場比賽中去世的消息，我們感到非常悲痛。我們向他的家人、朋友、隊友以及所有認識他的人致以最深切的哀悼。」
據球隊經理表示，丹尼斯在一記鏟球後倒地，當場失去呼吸心跳，大家都不知道到底發生甚麼事。他透露丹尼斯這幾周確實有些身體不適的狀況，但沒有嚴重到不能上場。
前鋒教練奇克爾戴（Scott Chickelday）哀痛表示，丹尼斯擁有過人的天賦：「丹尼斯不僅是一位才華橫溢的足球員，他同時也擁有寛宏的人格。」
表哥為錫菲聯前鋒
據悉窩咸森林去年獲得聯賽冠軍，丹尼斯更拿下神射手殊榮，年僅17歲就在U23球隊效力，未來不可限量。
事實上丹尼斯來自足球世家，他的表哥是在錫菲聯（Sheffield United）的前鋒域安布斯達（Rhian Brewster），他在日前比賽中踢進第一球後，以右手指向天空。事後他接受訪問時表示：「我想把這個進球獻給我的表弟，對於我的家人來說，這是一段非常艱難的時期，但我今天為他踢球，我很高興能取得進球，這也是為了他。」
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
Such awful news coming out today... Aspiring footballer Kaylen Dennis sadly passed away during an U18 game for Barnet last night, aged just 17 💔🕊️— Rising Ballers (@RisingBallers_) December 12, 2024
Sending prayers to all his family, friends, team mates & loved ones. Taken way too soon. Rhian Brewster is his cousin, and… pic.twitter.com/pH9y9GVlqR