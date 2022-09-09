英女王逝世｜前英國腳批任內縱容種族歧視籲抵制　遭網民反擊即刪帖「潛水」

英女王逝世，全世界皆表示哀悼，當然還有反對的意見。前英格蘭國腳杜利華冼佳亞（Trevor Sinclair）就在英國皇室公布女王死訊後，於Twitter發文，指英女王任內縱容種族歧視，有色人種是不需要為英女王作悼念。然而這帖文遭批評後，冼佳亞一度刪文，之後更將整個帳戶刪除，而聘用他的電台據報想了解事件及將他解僱，但已無法與他取得聯絡。

曾效力曼城、韋斯咸等英超球會的冼佳亞，過去12次代表英格蘭國家隊上陣。這位49歲的前英格蘭中場，目前擔任電台的評述員。在白金漢宮於周四(8日)公布英女王死訊後，冼佳亞在個人的Twitter上表示：「種族歧視在60年代的英格蘭橫行，並獲縱容而壯大，所以為甚麼黑人和有色人種要悼念。」

球迷指要杯葛其節目

冼佳亞的電台同僚的Simon Jordan雖然立即指出這帖文的不適當：「杜利華，我不認為這是適當的想法，更莫說是帖文。國家失去了一個非常象徵性以及值得尊敬，這是超越所有的情感及分裂的。」而另一位電台的前同事亦通知冼佳亞指帖文不當。然而在帖文發出後，球迷們都已看過，一些球迷就去到電台的社交媒體作出抗議，並表明會杯葛及不再聽冼佳亞的節目。

事件鬧大後，冼佳亞一度刪除有關貼文，而之後因為反對聲浪更強，冼佳亞就連同整個帳戶都刪除。他所屬的電台因此對有關的帖文作出譴責，並表示會對事件作調查「我們嘗試過就Twitter的意見，聯絡過杜利華冼佳亞，我們不會支持有關的觀點及作出調查。」然而電台據報亦無法與他取得聯繫。

杜利華冼佳亞也不是首次惹禍上身，在2018年他就因為酒後駕駛而種族辱罵警員，被英國廣播公司（BBC）開除，事後冼佳亞不單被捕，更被發現酒精超過法例標準兩倍以上，他之後被判150小時的社會服務以及停牌20個月。