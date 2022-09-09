英女王逝世｜英超本周賽事延期　F1美網賽前皆默哀(更新)

英女王於英國周四(8日)下午逝世，英國多項體育賽事已宣告暫停。而將在意大利舉行的一級方程式以及美國進行的美國公開賽，都決定在比賽前進行默哀。而英超賽會將在今日(9日)進行會議，決定本周聯賽延期舉行，而英格蘭聯賽會就已延期周五的聯賽。

英國方面已宣布，原定在周五舉行的賽馬已被取消，而周四的比賽亦在消息後中止。另外，周五舉行的板球賽事，亦已經取消。而在英國進行的PGA錦標賽，同樣在周四中止比賽，而周五舉行的第2日賽事亦已決定中止。

全英國周五足球賽事延期

英格蘭聯賽會亦宣布，原定在周五上演的兩場比賽，英冠般尼對諾域治、英乙燦美爾對史托港皆會延期舉行。英聯會聲明表示，將會按官方有關哀悼的指引，決定在周末及周日的比賽是否同樣延期。至於蘇格蘭冠軍聯賽，哥維流浪對登地的賽事亦延期，北愛爾蘭亦取消2場周五的聯賽。至於英超方面，亦在今日作出決定，本周聯賽全部延期。

環英單車賽在周五展開的第6至8站比賽亦決定取消。賽會表示：「繼之前為對女王陛下表示尊重，而取消第6站後，環英單車賽組委會決定第7站多塞特以及第8站懷特島的比賽也不會進行。」而周四原本舉行的英國欖球賽事都已經取消。

F1意大利站賽前默哀

周五舉行的一級方程式意大利站，會在所有車隊進行練習前，進行1分鐘的默哀，周末的比賽也計劃默哀的儀式。而美國公開賽在周四女單查貝雅（Ons Jabeur）對加茜亞（Caroline Garcia）賽前默哀。