英女足冠軍球員聯署首相候選人　促開放全英女童可踢足球

英格蘭女足在周日(7月31日)贏得歷史上首個大賽冠軍，球隊除了在英國多地舉行慶祝活動之外，23位冠軍球員在網上發起聯署信，呼籲保守黨的兩位黨魁候選人辛偉誠（Rishi Sunak）及卓慧思（Liz Truss），開放所有英國的女童都可以踢足球。
英國雖然是現代足球的「故鄉」，不過英國在1921年至1971年期間，是禁止女子參與足球活動，因此這一代的英格蘭女足，可是在大約50年前才開始重建。23位英格蘭冠軍英雌在公開信表示：「在星期日傍晚創造了歷史，23位女士的夢想成真了，英格蘭歷史上首次成為歐洲冠軍。在整個歐國盃，我們球隊都說我們想留下來以及目標，是要啟發這個國家。很多人認為這些已經實現了，不過我們所見到的只是開始。我們是要看未來，我們希望創造的是這個國家真正的改變，因此我們請求你們，當你們在9月5日成為了首相，為我們實現這個改變。」
"We see this as only the beginning."— Lionesses (@Lionesses) August 3, 2022
An open letter from our #Lionesses... pic.twitter.com/Ty9kA7zgGa
僅63%女童校內可踢足球
信中指出，英國只有63%的女童可以在校內的體育堂踢足球，她們同時希望政府可確保女童每星期有至少2小時的體育課，以及培訓更多女教師擔任這個學科。信上表示：「這是我們所有人在成長都經歷過的事，我們有時被迫停止踢球，所以我們創立自己的隊伍，我們穿州過省，儘管有重重困難，但我們只想繼續踢球。女子足球走過了一段漫長的路，但還是有很長的路要走。」
卓慧思就率先回應，並在Twitter上表示，希望在所有體育項目都能實現男女平等，並支持英格蘭足總有關的活動，她又承諾會投放資源去防止學校只低度進行體育課堂。而辛偉誠回應指，會立即審視女足的問題，並檢視學校內的所有體育項目。
An important issue, my statement below 👇 https://t.co/ESMnwSweyf pic.twitter.com/ipDpw95sTD— Liz for Leader (@trussliz) August 3, 2022
Congratulations to the @Lionesses on your brilliant #WEURO2022 win.— Rishi Sunak (@RishiSunak) August 3, 2022
Thank you for your letter read my reply here 👇 https://t.co/MJILnhC3RH pic.twitter.com/jNYnRA8Olg