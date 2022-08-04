英女足冠軍球員聯署首相候選人　促開放全英女童可踢足球

英格蘭女足在周日(7月31日)贏得歷史上首個大賽冠軍，球隊除了在英國多地舉行慶祝活動之外，23位冠軍球員在網上發起聯署信，呼籲保守黨的兩位黨魁候選人辛偉誠（Rishi Sunak）及卓慧思（Liz Truss），開放所有英國的女童都可以踢足球。

英國雖然是現代足球的「故鄉」，不過英國在1921年至1971年期間，是禁止女子參與足球活動，因此這一代的英格蘭女足，可是在大約50年前才開始重建。23位英格蘭冠軍英雌在公開信表示：「在星期日傍晚創造了歷史，23位女士的夢想成真了，英格蘭歷史上首次成為歐洲冠軍。在整個歐國盃，我們球隊都說我們想留下來以及目標，是要啟發這個國家。很多人認為這些已經實現了，不過我們所見到的只是開始。我們是要看未來，我們希望創造的是這個國家真正的改變，因此我們請求你們，當你們在9月5日成為了首相，為我們實現這個改變。」