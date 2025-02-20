英格蘭主帥杜曹年薪500萬鎊長期WFH　被轟偷懶少到現場睇波

英格蘭主帥杜曹（Thomas Tuchel）去年10月獲任命接替修夫基，直到今年初才正式上任。這名英格蘭新教頭的首場比賽，是領軍3月底對阿爾巴尼亞，理應頻頻入場觀察潛在入選英格蘭的球員。

杜曹在1月初正式上任的首個周末，曾現場觀戰四場比賽，但隨後缺席聯賽盃準決賽首回合及次周末的足總盃第三輪賽事。然而，這名51歲教練在1月14日至22日期間連續六天內觀看七場比賽。

不過，杜曹初上任時，曾講過自己會「大部分時間留在英格蘭」，如今承諾未兌現，有英媒批評主帥年薪高達500萬鎊，卻貨不對辦，「英格蘭足總應為此感到尷尬」。

近期，杜曹曾於2月2日現身AC米蘭，觀看剛轉會的英格蘭代表獲加（Kyle Walker），並於2月8日到馬德里關注比寧咸（Jude Bellingham）。但他缺席了2月初的英超比賽以及足總盃第四輪，其中包括華舒福（Marcus Rashford）2月9日為阿士東維拉對陣熱刺的處子戰。上周二，他回到英國觀看曼城與皇家馬德里的歐聯比賽，並於上周六在慕尼黑觀看哈利簡尼（Harry Kane）表現。

英格蘭足總澄清︰上任以來觀看17場比賽

針對杜曹的WFH安排，英足總向《泰晤士報》發表聲明為其辯護：「自1月上任以來，杜曹已親自前往英國及海外觀看17場比賽，以考察英格蘭球員，並全職投入於下月的首期大軍名單選拔工作。」

杜曹上任時曾表示，他對英格蘭有深厚情感，並在車路士執教期間取得成功。他在去年10月上任發布會上表示：「我熱愛英格蘭的生活，期待再次在這裡生活。我希望能夠貼近英超，貼近大部分球員。賽程將允許我同時兼顧在德國的家庭和孩子，但大部分時間我會留在英格蘭。」