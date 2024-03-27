英格蘭友賽迫和比利時　西班牙巴西演入球騷（附比賽精華）

多支歐洲球隊在國際賽期都進行友賽備戰今夏的歐洲國家盃，當中英格蘭在戰畢巴西後，再與比利時友賽，憑祖迪比寧咸（Jude Bellingham）下半場的入球，「三獅軍團」與「歐洲紅魔」最終踢平2:2。而巴西轉戰西班牙友賽，就與對手合共攻入6球，以3:3言和上演入球騷。

英格蘭在上仗於溫布萊一球不敵巴西後，再次在這個足球聖地與比利時約戰。然而球隊11分鐘先落後，比利時在中場截到門將比克福特（Jordan Pickford）的長傳，泰利文斯（Youri Tielemans）把握機會起腳射入，作客的比利時取得領先。不過停賽完畢獲得英軍再徵召的艾雲東尼（Ivan Toney），在第2次披上英格蘭戰衣就取得入球，他在17分鐘搏得12碼並親自操刀射入，令英軍迅速扳平。英格蘭之後有反先的機會，只是查洛保雲（Jarrod Bowen）接應隊友頭槌二傳時處於越位位置，入球無效。