英格蘭友賽迫和比利時　西班牙巴西演入球騷（附比賽精華）

多支歐洲球隊在國際賽期都進行友賽備戰今夏的歐洲國家盃，當中英格蘭在戰畢巴西後，再與比利時友賽，憑祖迪比寧咸（Jude Bellingham）下半場的入球，「三獅軍團」與「歐洲紅魔」最終踢平2:2。而巴西轉戰西班牙友賽，就與對手合共攻入6球，以3:3言和上演入球騷。
英格蘭在上仗於溫布萊一球不敵巴西後，再次在這個足球聖地與比利時約戰。然而球隊11分鐘先落後，比利時在中場截到門將比克福特（Jordan Pickford）的長傳，泰利文斯（Youri Tielemans）把握機會起腳射入，作客的比利時取得領先。不過停賽完畢獲得英軍再徵召的艾雲東尼（Ivan Toney），在第2次披上英格蘭戰衣就取得入球，他在17分鐘搏得12碼並親自操刀射入，令英軍迅速扳平。英格蘭之後有反先的機會，只是查洛保雲（Jarrod Bowen）接應隊友頭槌二傳時處於越位位置，入球無效。
防線的漏洞又再次讓英軍失守，李維士鄧克（Lewis Dunk）解圍失誤，被盧卡古（Romelu Lukaku）取得皮球，他在右路放遠柱，泰利文斯飛頂入網，令比利時在36分鐘再度領先。英軍要到下半場才將比數追平，比寧咸禁區把握隊友回傳，在下半場補時的5分鐘才為英格蘭追平2:2。
而在西班牙舉行的友賽，西班牙上半場先由洛迪卡斯簡迪（Rodri）的12碼以及丹尼爾奧莫（Dani Olmo）的入球領先2:0，可是巴西之後有洛迪高高斯（Rodrygo）追近，半場西班牙領先2:1。換邊後恩歷克菲臘比（Endrick Felipe）繼對英格蘭之後再取得國家隊的入球，為巴西追平，然而巴西之後再輸12碼，洛迪卡斯簡迪再為西班牙建功，不過巴西在補時同樣有盧卡斯柏基達（Lucas Paqueta）射入12碼追和，最終兩隊踢平3:3。
德國2:1反勝荷蘭
另外，今屆歐國盃的東道主德國，就在主場與荷蘭「拍跳」。荷蘭雖然先由祖爾禾文（Joey Veerman）建功，不過今輪國際賽才首次代表德國的米圖斯達特（Maximilian Mittelstädt）建功，加上富克洛（Niclas Fullkrug）的入球，以2:1反勝對手。