英格蘭社區盾｜阿仙奴12碼射贏曼城響頭炮　杜沙特補時10分鐘建奇功迫和

新一季英超聯賽揭開序幕，在周日（6日）先進行社區盾的比賽。上屆半程冠軍，最終失卻錦標的阿仙奴，憑新加盟的李安度杜沙特（Leandro Trossard）補時10分鐘建功，以1:1迫和「三冠王」曼城，並在12碼射贏對手，在新季先響頭炮。 今季積極增兵的阿仙奴，今仗3個新兵迪格蘭賴斯（Declan Rice）、夏維斯（Kai Havertz）與添巴（Jurrien Timber）都正選披甲，相反曼城新加盟的加華度爾（Josko Gvardiol）未趕及註冊，僅僅由新兵的高斯錫（Mateo Kovacic）代替奇雲迪布尼（Kevin de Bruyne）正選，然而半場雙方都互無紀錄。

換邊之後，換入迪布尼的曼城，在77分鐘打破悶局，曼城的一次快速反擊，阿仙奴防線受壓下，基蘭泰亞尼（Kieran Tierney）解圍落回曼城腳下，高爾彭馬（Cole Palmer）把握機會，扣過泰亞尼起腳射入遠柱，藍月亮先開紀錄。之後比賽到末段，球證補時8分鐘，不過在「補上補」之下，阿仙奴在補時第10分鐘一個角球，杜沙特接應短角球開出，禁區內窄位起腳，省中曼城的文路爾艾簡治（Manuel Akanji）改變方向入網，在完場前為阿仙奴追平1:1，令比賽進入12碼分勝負。 迪布尼射失12碼 在12碼階段，曼城先有迪布尼射中楣，而之後的洛迪卡斯簡迪（Rodri）又射失，相反阿仙奴全部射入，在第4輪由法比奧韋拉（Fabio Vieira）射入之後，球隊12碼贏4:1，在今季先贏得首個錦標。