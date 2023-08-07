英格蘭社區盾｜阿仙奴12碼射贏曼城響頭炮　杜沙特補時10分鐘建奇功迫和

新一季英超聯賽揭開序幕，在周日（6日）先進行社區盾的比賽。上屆半程冠軍，最終失卻錦標的阿仙奴，憑新加盟的李安度杜沙特（Leandro Trossard）補時10分鐘建功，以1:1迫和「三冠王」曼城，並在12碼射贏對手，在新季先響頭炮。
今季積極增兵的阿仙奴，今仗3個新兵迪格蘭賴斯（Declan Rice）、夏維斯（Kai Havertz）與添巴（Jurrien Timber）都正選披甲，相反曼城新加盟的加華度爾（Josko Gvardiol）未趕及註冊，僅僅由新兵的高斯錫（Mateo Kovacic）代替奇雲迪布尼（Kevin de Bruyne）正選，然而半場雙方都互無紀錄。
換邊之後，換入迪布尼的曼城，在77分鐘打破悶局，曼城的一次快速反擊，阿仙奴防線受壓下，基蘭泰亞尼（Kieran Tierney）解圍落回曼城腳下，高爾彭馬（Cole Palmer）把握機會，扣過泰亞尼起腳射入遠柱，藍月亮先開紀錄。之後比賽到末段，球證補時8分鐘，不過在「補上補」之下，阿仙奴在補時第10分鐘一個角球，杜沙特接應短角球開出，禁區內窄位起腳，省中曼城的文路爾艾簡治（Manuel Akanji）改變方向入網，在完場前為阿仙奴追平1:1，令比賽進入12碼分勝負。
迪布尼射失12碼
在12碼階段，曼城先有迪布尼射中楣，而之後的洛迪卡斯簡迪（Rodri）又射失，相反阿仙奴全部射入，在第4輪由法比奧韋拉（Fabio Vieira）射入之後，球隊12碼贏4:1，在今季先贏得首個錦標。
哥迪奧拿批補時長無意義
曼城的主帥哥迪奧拿被問到英超今季會嚴格執行補時，也令今場出現10分鐘長的補時，哥帥批評：「這是那些負責落決定的大腦們去想。有很多比賽，每次你都是補8到10分鐘……不過，聽着，他們從來沒有徵詢我們意見，包括全世界的領隊及球員。」在國際足球理事會（IFAB）指，因為要讓球隊在合適的時間內比賽，故創造更公平的條件。
今場比賽，球證本身已決定下半場補時8分鐘，而基爾獲加（Kyle Walker）及湯馬士柏迪（Thomas Partey）的受傷，令比賽再多5分鐘補時，而在同一周展開的英冠聯賽，亦有多場類似的狀況。哥帥批評：「現在，每場比賽我們都要去打100分鐘。這是浪費時間，這是我的意見，再延長多10分鐘其實解決不了問題。這只令球員更疲倦，太多時間了。」