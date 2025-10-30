英格蘭聯賽盃｜利物浦吞水晶宮三蛋出局　衞冕紐卡素淘汰熱刺

英格蘭聯賽盃的16強，利物浦取得近7場比賽的第6場敗仗。球隊在主場，在最後少打一個之下，以0:3不敵季前社區盾的對手水晶宮，在16強止步。至於衞冕的紐卡素晉身八強，他們主場以2:0輕取熱刺。而英超榜首的阿仙奴亦以2:0擊敗白禮頓晉級，至於車路士以4:3擊敗英超榜尾的狼隊險勝過關。
上屆足總盃冠軍的水晶宮在盃賽繼續有佳作，作客面對近期頹勢的利物浦。紅軍今場用上3個年輕球員以及作出了10個的變動。不過防線的問題仍未有解決，在上半場的41分鐘，防線未能解圍下皮球落在伊斯美拿沙亞（Ismaila Sarr）面前，禁區內抽入為水晶宮領先。紅軍防線的漏洞在4分鐘後再出現，所有人走漏在中路偏左的沙亞，他接應耶利米賓奴（Yeremy Pino）的傳送，半場為水晶宮拉開兩球優勢。
換邊後紅軍前線未取得入球，後防在79分鐘又出現漏洞，18歲的拿路（Amara Nallo）從後踢跌準備單刀的迪雲尼（Justin Devenny），球證直接紅牌驅逐。少打一個的利物浦在88分鐘再輸一球，賓奴今次自己射門，為水晶宮贏到3:0，水晶宮最終淘汰利物浦，連續兩季晉身八強。利物浦已是各項賽事近7場的第6場敗仗。
史洛治：陣容可能不像人們所想般強大
紅軍主帥的史洛治（Arne Slot）賽後回應表示：「球隊一直利用這個比賽給予青訓球員機會。我覺得這是一個正確決定，即使我們是輸了，但也改變不了我的想法。」對於球隊的多個變動，他指：「在對賓福特時，我們2日前才作客對法蘭克福，我見到要球隊7日內打3場是有點吃力，不過這不是藉口。我在季前已見到一些球員很吃力，要在7日內打3場包括英超及歐聯比賽，這是新的挑戰。我們陣容上可能不像人們所想般強大，我們對此想波沒有改變。」
車路士驚險淘汰狼隊
至於車路士作客有安德列山度士（Andrey Santos）、泰歷基佐治（Tyrique George）及伊斯迪華奧（Estevao）上半場各入一球，為藍戰士半場領先3:0。不過榜尾的狼隊換邊後有艾洛高達尼（Tolu Arokodare）及禾菲（David Moller Wolfe）各建一功為球隊追近至2:3。車路士之後再有前鋒的利安戴納（Liam Delap）短時間領2面黃牌被逐，令球隊少打一個，不過傑丹斯（Jamie Gittens）在89分鐘為藍戰士建功穩住領先優勢，即使禾菲補時追回一球，不過車路士仍以4:3取勝晉級。
同日其他比賽，上屆冠軍的紐卡素在法比安舒哈（Fabian Schar）及禾達美迪（Nick Woltemade）分別建功之下，以2:0擊敗熱刺晉身八強。而阿仙奴有15歲的麥斯唐文（Max Dowman），再為球隊創下最年輕在聯賽盃上陣的紀錄之下，以2:0贏白禮頓。曼城作客就以3:1淘汰英冠的史雲斯。
英格蘭聯賽盃八強抽籤：
阿仙奴（英超） 對 水晶宮（英超）
卡迪夫城（英冠） 對 車路士（英超）
曼城（英超） 對 賓福特（英超）
紐卡素（英超） 對 富咸（英超）