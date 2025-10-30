英格蘭聯賽盃｜利物浦吞水晶宮三蛋出局　衞冕紐卡素淘汰熱刺

英格蘭聯賽盃的16強，利物浦取得近7場比賽的第6場敗仗。球隊在主場，在最後少打一個之下，以0:3不敵季前社區盾的對手水晶宮，在16強止步。至於衞冕的紐卡素晉身八強，他們主場以2:0輕取熱刺。而英超榜首的阿仙奴亦以2:0擊敗白禮頓晉級，至於車路士以4:3擊敗英超榜尾的狼隊險勝過關。 上屆足總盃冠軍的水晶宮在盃賽繼續有佳作，作客面對近期頹勢的利物浦。紅軍今場用上3個年輕球員以及作出了10個的變動。不過防線的問題仍未有解決，在上半場的41分鐘，防線未能解圍下皮球落在伊斯美拿沙亞（Ismaila Sarr）面前，禁區內抽入為水晶宮領先。紅軍防線的漏洞在4分鐘後再出現，所有人走漏在中路偏左的沙亞，他接應耶利米賓奴（Yeremy Pino）的傳送，半場為水晶宮拉開兩球優勢。

換邊後紅軍前線未取得入球，後防在79分鐘又出現漏洞，18歲的拿路（Amara Nallo）從後踢跌準備單刀的迪雲尼（Justin Devenny），球證直接紅牌驅逐。少打一個的利物浦在88分鐘再輸一球，賓奴今次自己射門，為水晶宮贏到3:0，水晶宮最終淘汰利物浦，連續兩季晉身八強。利物浦已是各項賽事近7場的第6場敗仗。 史洛治：陣容可能不像人們所想般強大 紅軍主帥的史洛治（Arne Slot）賽後回應表示：「球隊一直利用這個比賽給予青訓球員機會。我覺得這是一個正確決定，即使我們是輸了，但也改變不了我的想法。」對於球隊的多個變動，他指：「在對賓福特時，我們2日前才作客對法蘭克福，我見到要球隊7日內打3場是有點吃力，不過這不是藉口。我在季前已見到一些球員很吃力，要在7日內打3場包括英超及歐聯比賽，這是新的挑戰。我們陣容上可能不像人們所想般強大，我們對此想波沒有改變。」