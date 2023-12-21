英格蘭聯賽盃｜利物浦大勝韋斯咸晉級　四強對富咸（附比賽精華）

利物浦成為最後一支聯賽盃的四強隊伍。紅軍在八強主場面對韋斯咸，在下半場轟入4球之下，以5:1大勝對手，四強將會對富咸，而另一邊車路士會對米杜士堡，或有望重演2022年的決賽。

在之前的一日四強已定出3支的隊伍，利物浦在最後一場的八強，迎戰莫耶斯（David Moyes）領兵的韋斯咸。主場出戰的紅軍，開賽已經強攻鎚仔幫防線，只是哈維艾利洛（Harvey Elliott）兩次的射門都未能造成威脅。不過紅軍在28分鐘，憑中場的壓迫，成功阻截對手的反擊，並由蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）在禁區頂射遠柱入網，半場紅軍領先一球。