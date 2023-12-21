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體育
2023-12-21 11:06:38

英格蘭聯賽盃｜利物浦大勝韋斯咸晉級　四強對富咸（附比賽精華）

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利物浦主帥高普。(路透社)

利物浦主帥高普。(路透社)

利物浦成為最後一支聯賽盃的四強隊伍。紅軍在八強主場面對韋斯咸，在下半場轟入4球之下，以5:1大勝對手，四強將會對富咸，而另一邊車路士會對米杜士堡，或有望重演2022年的決賽。

在之前的一日四強已定出3支的隊伍，利物浦在最後一場的八強，迎戰莫耶斯（David Moyes）領兵的韋斯咸。主場出戰的紅軍，開賽已經強攻鎚仔幫防線，只是哈維艾利洛（Harvey Elliott）兩次的射門都未能造成威脅。不過紅軍在28分鐘，憑中場的壓迫，成功阻截對手的反擊，並由蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）在禁區頂射遠柱入網，半場紅軍領先一球。

沙拿下半場為利物浦射成4:1。(路透社) 利物浦聯賽盃5:1大勝韋斯咸。(路透社) 利物浦聯賽盃5:1大勝韋斯咸。(路透社) 利物浦聯賽盃5:1大勝韋斯咸。(路透社) 利物浦聯賽盃5:1大勝韋斯咸。(路透社) 利物浦聯賽盃5:1大勝韋斯咸。(路透社)

居迪斯鍾斯梅開二度

下半場仍是主隊的機會，居迪斯鍾斯（Curtis Jones）在56分鐘接應傳送，禁區內窄位射破「大細」龍門，為紅軍拉開比數。而加普在71分鐘禁區頂射近柱，令利物浦領先至3:0。雖然查洛保雲（Jarrod Bowen）在77分鐘為鎚仔幫追回一球，但穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）82分鐘接應隊友長傳，單刀為紅軍射成4:1，加上鍾斯在2分鐘後再下一城，帶領利物浦大勝5:1。

聯賽盃的四強同日亦已經完成抽籤，利物浦的對手會是同為英超的富咸，至於車路士就會對英冠的米杜士堡，首回合賽事在明年1月8日進行，次回合就在1月22日。紅軍與藍戰士同樣晉級的話，將會是重演2022年的決賽。

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