英格蘭聯賽盃｜利物浦大勝韋斯咸晉級　曼城第4圈火拚熱刺

英格蘭聯賽盃第3圈最重頭的大戰，利物浦在主場卻輕鬆以5:1大勝末段少打一個的韋斯咸。至於第4圈的抽籤，曼城就抽中會對熱刺，至於曼聯會對李斯特城，而利物浦就會對白禮頓。
在今屆的第3圈賽事，僅得3場的英超對決，當中最矚目只有紅軍利物浦對韋斯咸。鎚仔幫初段有不少威脅，更一度由丹尼艾格斯（Danny Ings）破門，不過越位在先而無效。但到21分鐘，利物浦的查洛爾昆沙（Jarell Quansah）在角球的混亂後將球撞入自己龍門，令韋斯咸取得領先。只是4分鐘後紅軍就由迪亞高祖達（Diogo Jota）為球隊扳平，半場雙方踢成1:1。
韋斯咸下半場尾段少打一個
換邊再戰，祖達在49分鐘再為紅軍拉開比數。加上穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）在74分鐘的入球，為利物浦拉開到3:1。而韋斯咸的艾臣奧馬艾華利斯（Edson Alvarez）在76分鐘領第2面黃牌被逐。多打一個的紅軍之後由加普（Cody Gakpo）再攻入2球，最終以5:1大勝晉級。
至於另一場的第3圈賽事，阿仙奴主場以5:1擊敗已跌落英甲的保頓。而原定由乙組AFC溫布頓對紐卡素的比賽，因為溫布頓的主場出現嚴重積水而延至下周進行，並改到紐卡素主場進行比賽。第4圈的抽籤也在周三（25日）賽後進行，當中阿仙奴下一圈對手仍然是低組別球隊的普雷斯頓，而聲言派副選應戰的曼城，第4圈會對熱刺。而曼聯就在主場對李斯特城，利物浦就會作客白禮頓。
聯賽盃第4圈抽籤：
賓福特（英超） 對 錫周三（英冠）
修咸頓（英超） 對 史篤城（英冠）
熱刺（英超） 對 曼城（英超）
AFC溫布頓（英乙）／紐卡素（英超） 對 錫周三（英冠）
曼聯（英超） 對 李斯特城（英超）
白禮頓（英超） 對 利物浦（英超）
普雷斯頓（英冠） 對 錫周三（英冠）
阿士東維拉（英超） 對 水晶宮（英超）