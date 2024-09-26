英格蘭聯賽盃｜利物浦大勝韋斯咸晉級　曼城第4圈火拚熱刺

英格蘭聯賽盃第3圈最重頭的大戰，利物浦在主場卻輕鬆以5:1大勝末段少打一個的韋斯咸。至於第4圈的抽籤，曼城就抽中會對熱刺，至於曼聯會對李斯特城，而利物浦就會對白禮頓。

在今屆的第3圈賽事，僅得3場的英超對決，當中最矚目只有紅軍利物浦對韋斯咸。鎚仔幫初段有不少威脅，更一度由丹尼艾格斯（Danny Ings）破門，不過越位在先而無效。但到21分鐘，利物浦的查洛爾昆沙（Jarell Quansah）在角球的混亂後將球撞入自己龍門，令韋斯咸取得領先。只是4分鐘後紅軍就由迪亞高祖達（Diogo Jota）為球隊扳平，半場雙方踢成1:1。