英格蘭聯賽盃｜利物浦次回合四蛋贈熱刺　連續兩年入決賽

英超榜首的利物浦，在聯賽盃四強的次回合，以4:0大勝熱刺，令他們總比數反勝4:1，連續兩年打入這項賽事的決賽，將與紐卡素爭奪冠軍。
上屆冠軍的利物浦，首回合作客以1球落敗，次回合回到晏菲路，極力希望先扳平比數。上半場熱刺中場傳球失誤頻頻，為紅軍爭取不少機會，其中蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）一度接應穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）的直線，禁區內射入，只是旁證指越位而無效。然而到34分鐘，紅軍終於打開紀錄，熱刺中場又一次傳球失誤被利物浦前場反擊，沙拿今次的傳中雖然中間的達雲紐尼斯（Darwin Nunez）未能把握，不過伏兵尾柱的加普（Cody Gakpo）成功把握機會射入，令利物浦上半場憑這一球領先，並在總比數追成平手。
紅軍今場有不少的機會，不過面對熱刺季中加盟的年輕門將堅斯基（Antonin Kinsky）屢救險球，令熱刺一直保持未有再失。不過在51分鐘，堅斯基出迎撲跌紐尼斯，令紅軍獲得12碼，沙拿操刀射入，令利物浦總比數反先。到75分鐘，蘇保斯拉爾接應干拿巴特利（Conor Bradley）的直線，禁區內射入為利物浦拉開比數。之後熱刺有入球的機會，然而孫興民禁區內窄位勁射中楣。相反紅軍在80分鐘，再由華基爾雲迪積克（Virgil van Dijk）接應角球頂入，令利物浦之回合以4:0大勝，總比數反勝4:1晉身決賽。
史洛治高興打入決賽
利物浦主帥史洛治（Arne Slot）滿意在自己首個英超賽季就打入盃賽決賽，他賽後表示：「這（溫布萊球場）是一個很特別的地方，我知道這球場有幾代表性。只有特別的才能贏到錦標，我們都知道之後會有幾困難，因為紐卡素是一支很搶眼的球隊。」上季在荷蘭贏過荷蘭盃賽冠軍，史洛治說：「能在決賽比賽總是美好的。我們每日為此而來，希望球隊進步，球員們很努力進化自己，然後到最尾就是為了打入決賽以及贏得錦標。」