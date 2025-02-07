英格蘭聯賽盃｜利物浦次回合四蛋贈熱刺　連續兩年入決賽

英超榜首的利物浦，在聯賽盃四強的次回合，以4:0大勝熱刺，令他們總比數反勝4:1，連續兩年打入這項賽事的決賽，將與紐卡素爭奪冠軍。

上屆冠軍的利物浦，首回合作客以1球落敗，次回合回到晏菲路，極力希望先扳平比數。上半場熱刺中場傳球失誤頻頻，為紅軍爭取不少機會，其中蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）一度接應穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）的直線，禁區內射入，只是旁證指越位而無效。然而到34分鐘，紅軍終於打開紀錄，熱刺中場又一次傳球失誤被利物浦前場反擊，沙拿今次的傳中雖然中間的達雲紐尼斯（Darwin Nunez）未能把握，不過伏兵尾柱的加普（Cody Gakpo）成功把握機會射入，令利物浦上半場憑這一球領先，並在總比數追成平手。