英格蘭聯賽盃｜利物浦殘陣力退車路士第十次奪冠　靠雲迪積克加時建功（附比賽精華）

利物浦歷史上第10次贏得聯賽盃冠軍。在周日（25日）的決賽，隊長的華基爾雲達積克（Virgil van Dijk）在加時頂入全場唯一入球，以1:0力退車路士，為季尾離隊的主帥高普（Jurgen Klopp）再度贏下錦標。

相隔一個球季，紅軍與藍戰士又再在聯賽盃的決賽碰頭，今次兩隊比上次更想贏下錦標。然而利物浦在賽前有較多的傷兵，今場球隊多達5個球員僅是20歲或以下，而且球隊最後完場時的平均年齡也僅約22歲左右。然而面對着在新老闆以數以億計增兵的車路士，紅軍卻仍能抵擋到對手的攻勢，尤其門將的基拿靴（Caoimhin Kelleher）今仗功不可沒，全場多次的撲救讓紅軍力保不失。