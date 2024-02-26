英格蘭聯賽盃｜利物浦殘陣力退車路士第十次奪冠　靠雲迪積克加時建功（附比賽精華）

利物浦歷史上第10次贏得聯賽盃冠軍。在周日（25日）的決賽，隊長的華基爾雲達積克（Virgil van Dijk）在加時頂入全場唯一入球，以1:0力退車路士，為季尾離隊的主帥高普（Jurgen Klopp）再度贏下錦標。
相隔一個球季，紅軍與藍戰士又再在聯賽盃的決賽碰頭，今次兩隊比上次更想贏下錦標。然而利物浦在賽前有較多的傷兵，今場球隊多達5個球員僅是20歲或以下，而且球隊最後完場時的平均年齡也僅約22歲左右。然而面對着在新老闆以數以億計增兵的車路士，紅軍卻仍能抵擋到對手的攻勢，尤其門將的基拿靴（Caoimhin Kelleher）今仗功不可沒，全場多次的撲救讓紅軍力保不失。
VAR兩度推翻入球
車路士在上半場本來有史達寧（Raheem Sterling）為球隊攻破利物浦的大門，只是隊友的尼古拉斯積遜（Nicolas Jackson）被VAR判越位在先，入球無效。紅軍之後有加普（Cody Gakpo）接應隊友傳中頭槌中柱，半場雙方互無紀錄。下半場60分鐘，雲迪積克接應罰球頂入，可是VAR之後指利物浦的遠藤航越位，入球又被推翻。藍戰士之後又有干拿加歷查（Conor Gallagher）近門起腳中柱，雙方在90分鐘內仍然未能攻破對方，令比賽進入加時。
加時階段兩隊都有入球的機會，但是門將的表現不俗之下，雙方無法爭取到入球。直到118分鐘，紅軍一次角球攻勢，雲迪積克衝前柱頂入，終為球隊打開紀錄，而利物浦最終亦僅憑這球致勝，以1:0擊敗車路士，歷史上第10次贏得聯賽盃冠軍，也是高普第2度為利物浦贏下這項錦標。