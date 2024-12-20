英格蘭聯賽盃｜曼聯不敵熱刺八強止步　孫興民角球直入

2022年冠軍的曼聯今場作客熱刺，新帥的艾摩廉再起用部份後備球員試陣，當中包括門將的巴恩迪亞（Altay Bayindir）。然而他在15分鐘，撲出對手的射門不遠，被蘇蘭基（Dominic Solanke）把握到機會補中，令曼聯上半場先落後。古路施夫斯基（Dejan Kulusevski）換邊僅1分鐘，把握曼聯球員解圍不遠，皮球落在他面前補中，為熱刺拉開比數。而蘇蘭基在54分鐘再下一城，令熱刺一度領先曼聯3:0。

不過比賽之後起變化，曼聯換入近況不俗的阿密特迪亞路（Amad Diallo）、約舒亞舒克斯（Joshua Zirkzee）等增強攻力。這調動在63分鐘即見效果，費沙科士打後場橫傳隊友，被般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）截到，再傳予門前的施克斯射入空門，先為曼聯追回一球。科士打在70分鐘再做「荒失失奇兵」，隊友回傳給他後，迪亞路上前壓迫，他大腳省中迪亞路，令皮球反彈入網，紅魔藉熱刺兩次犯錯追至2:3。然而孫興民88分鐘穩住熱刺軍心，他左路開出的角球，彎向遠柱入網，雖然巴恩迪亞投訴被對手按住手臂，但球證仍判入球有效，令熱刺再拉開比數。雖然莊尼伊雲斯（Jonny Evans）在補時接應角球頂入，不過曼聯仍輸3:4出局。

普斯迪古路稱球員表現已經很好

熱刺主帥的普斯迪古路（Ange Postecoglou），在賽後承認球隊的失誤差點斷送勝利：「我們自己為自己製造痛苦，不過我們最後取得第4球並贏得比賽。我仍然無法否認這班球員在做着難以置信的事情的事實，我們有10個球員因為種種原因而缺陣，我們不如其他球隊可以輪換，在這情況下已經是極好的了。」聯賽盃的四強亦已完成抽籤，熱刺會對上屆冠軍的利物浦，而阿仙奴會對紐卡素，首回合在1月6日進行，而次回合是2月3日，熱刺及阿仙奴在首回合主場。