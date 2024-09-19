英格蘭聯賽盃｜熱刺作客補時挫高雲地利　白禮頓險勝狼隊晉級

英格蘭的聯賽盃第3圈展開，英超代表的熱刺差點成為另一支被低組別球隊淘汰的隊伍。他們作客在先落後下，在補時才由比蘭莊臣（Brennan Johnson）建功，以2:1反勝英冠的高雲地利城。至於另一場英超對碰，白禮頓主場以3:2擊敗狼隊晉級。

今季毋須出戰歐洲賽事，熱刺在本土盃賽差點失手。在作客高雲地利，球隊上半場與對手互無紀錄。下半場在63分鐘就被高雲地利的班頓阿辛迪（Brandon Thomas-Asante）攻破大門，只是迪積史賓斯（Djed Spence）在88分鐘為熱刺追平，加上比蘭莊臣在補時的3分鐘建功，令球隊以2:1反勝晉級。