英格蘭聯賽盃｜熱刺作客補時挫高雲地利　白禮頓險勝狼隊晉級

英格蘭的聯賽盃第3圈展開，英超代表的熱刺差點成為另一支被低組別球隊淘汰的隊伍。他們作客在先落後下，在補時才由比蘭莊臣（Brennan Johnson）建功，以2:1反勝英冠的高雲地利城。至於另一場英超對碰，白禮頓主場以3:2擊敗狼隊晉級。
今季毋須出戰歐洲賽事，熱刺在本土盃賽差點失手。在作客高雲地利，球隊上半場與對手互無紀錄。下半場在63分鐘就被高雲地利的班頓阿辛迪（Brandon Thomas-Asante）攻破大門，只是迪積史賓斯（Djed Spence）在88分鐘為熱刺追平，加上比蘭莊臣在補時的3分鐘建功，令球隊以2:1反勝晉級。
熱刺主帥：沒有簡單快速的解決方法
熱刺主帥的普斯迪古路（Ange Postecoglou）賽後指：「我們就是需要堅持下去，而我們如今做到了。然而我們既不流暢，也欠凝聚力。我一直都說，這裡沒有我們想得到的簡單和快速解決方法，即使一個結果也改變不了這些。今晚我們展示了在過去頭4場失去的東西，是一點奮鬥的精神以及尋找贏波的方法。」
至於在第3圈為數不多的英超對壘中，白禮頓就在主場淘汰狼隊。球隊上半場先有巴利巴（Carlos Baleba）先開紀錄，加上西蒙艾丁加（Simon Adingra）的入球拉開比數，然而干卡路古亞迪斯（Goncalo Guedes）為狼隊追近，半場白禮頓2:1領先。海鷗在85分鐘再由卡迪奧路（Ferdi Kadioglu）拉開比數，只是狼隊湯米杜爾（Tommy Doyle）補時為球隊再追近，不過白禮頓仍以3:2淘汰對手晉級。