英格蘭聯賽盃的次圈，英超的白禮頓讓以追平蘇格蘭轉會費紀錄的丹麥國腳奧列尼（Matt O'Riley）首度披甲，不過他上陣6分鐘卻被對手一次粗野攔截踢傷，在9分鐘退下火線，雖然白禮頓仍大破對手的卡維尼4:0，但主帥的胡斯拿（Fabian Hurzeler）仍批評有關攔截「離譜」。

聯賽盃的第2圈，部份的英超球隊已經開始登場，其中白禮頓對着英甲的卡維尼。海鷗今場就派出剛從蘇超的些路迪，以2,500萬英鎊加盟的奧列尼上陣。然而在6分鐘被對手的謝威廉斯（Jay Williams）中場一次粗野攔截而受傷，被迫退下火線。不過白禮頓之後由西蒙艾丁加（Simon Adingra）在31分鐘打開紀錄。半場白禮頓亦以這比數領先。