英格蘭聯賽盃｜白禮頓次圈贏波折將　新兵上陣6分鐘傷出

英格蘭聯賽盃的次圈，英超的白禮頓讓以追平蘇格蘭轉會費紀錄的丹麥國腳奧列尼（Matt O'Riley）首度披甲，不過他上陣6分鐘卻被對手一次粗野攔截踢傷，在9分鐘退下火線，雖然白禮頓仍大破對手的卡維尼4:0，但主帥的胡斯拿（Fabian Hurzeler）仍批評有關攔截「離譜」。
聯賽盃的第2圈，部份的英超球隊已經開始登場，其中白禮頓對着英甲的卡維尼。海鷗今場就派出剛從蘇超的些路迪，以2,500萬英鎊加盟的奧列尼上陣。然而在6分鐘被對手的謝威廉斯（Jay Williams）中場一次粗野攔截而受傷，被迫退下火線。不過白禮頓之後由西蒙艾丁加（Simon Adingra）在31分鐘打開紀錄。半場白禮頓亦以這比數領先。
換邊後白禮頓再有謝利美沙米恩圖（Jeremy Sarmiento）、阿當韋斯達（Adam Webster）及青年軍的奧馬漢尼（Mark O'Mahony）建功，輕鬆領先至4:0，加上卡維尼補時有球員領紅牌被逐，最終白禮頓大胯4:0晉級。然而德國教頭的胡斯拿對有關攔截仍然不滿：「你不能這樣攔截吧。這是一種會對其他球員造成受傷風險的攔截。」至於卡維尼的主帥賽後也為有關的攔截道歉。
英乙巴羅爆冷晉級
至於其他的賽果，英乙的巴羅在法定時間與英冠的打比郡踢平0:0，最後巴羅互射12碼贏3:2晉級。這是球隊57年來首次在聯賽盃晉身第3圈。而其他3支英超球會就在次圈過關，愛華頓主場3:0贏唐卡士打，水晶宮4:0贏擊敗英冠諾域治，而富咸作客2:0贏伯明翰，李斯特城亦以4:0擊敗燦美爾。