英格蘭聯賽盃｜紐卡素次回合再贏阿仙奴　三年兩度入決賽

首回合領先兩球，次回合在聖占士公園主場出擊，喜鵲原本7分鐘已經可以領先，近況大勇的射手阿歷山大伊沙克（Alexander Isak）接應隊友的直線，推入禁區為紐卡素射入，但視像助理裁判（VAR）經分析後，指伊沙克越位在先，入球無效。不過這位瑞典射手在19分鐘再有機會，再一次接應隊友傳送，禁區頂起腳中柱，不過反彈在隊友積及梅菲（Jacob Murphy）面前，由梅菲補中領先。

兵工廠今場的防線累受到紐卡素的壓迫影響，多次出現失誤，要不是安東尼哥頓（Anthony Gordon）換邊後的遠射斜出，阿仙奴已再失守。然而52分鐘再一次的犯錯，就讓哥頓把握到機會，為紐卡素拉開至2:0。兩回合4球在手的紐卡素之後保住優勢，次回合同樣以2:0擊敗阿仙奴，兩回合贏4:0，繼2023年後，再度打入聯賽盃的決賽。

阿仙奴主帥阿迪達（Mikel Arteta）賽後指出：「我們每3日就要比賽，這打了很多場，我們都知道這強度很高。情感上，這是另一場比賽可以讓我們打入決賽的機會。然而我們賽前就預計到，比賽早已遠離我們。我們需要接受這個現實，這是一場艱難的比賽。我們有很多期望，然而我們現在無法在場上做到可以做的，現在我們需要繼續向前。」對於球隊防線的頻頻犯錯，他指：「犯錯是足球的一部份，我們通常都很穩定及冷靜，然而今場給了對手希望。我們讓他們帶着走，而且很易擊潰。如果他們做得好，就是一支危險的隊伍。」