熱門搜尋:
垃圾徵費 保暖方法 Twins演唱會2024 香港足球 機管局債券 MIRROR演唱會2024 農曆新年2024 流感 日本地震 姜濤 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
體育
2024-01-24 11:44:23

英格蘭聯賽盃｜車路士次回合大炒米杜士堡　總比數6:2入決賽（附比賽精華）

分享：
車路士在聯賽盃大勝米杜士堡晉級決賽。(路透社)

車路士在聯賽盃大勝米杜士堡晉級決賽。(路透社)

車路士在聯賽盃的次回合，以6:1大勝英冠的米杜士堡，在總比數以6:2反勝對手，這是波利（Todd Boehly）入主以來，車路士首次問鼎盃賽冠軍。

首回合落後0:1，米杜士堡作客在史丹福橋，15分鐘就已經失守。回防的隊長侯臣（Jonny Howson）將球撞入自己龍門，車路士領先1:0。到29分鐘，車路士一次右路的進攻，布查（Armando Broja）禁區內起腳，雖然米杜士堡守將擋到，但皮球溜到安素費南迪斯（Enzo Fernandez）面前射入空門，令藍戰士再度入球。同樣右路的進攻，阿素迪沙斯（Axel Disasi）在36分鐘，接應史達寧（Raheem Sterling）傳中射入。失夠3球的米杜士堡防線信心盡失下，在42分鐘因為一次的後防失誤，再被高爾彭馬（Cole Palmer）攻入多球，半場輸0:4。

侯臣的烏龍球令米杜士堡先落後。(路透社) 侯臣的烏龍球令米杜士堡先落後。(路透社) 安素費南迪斯的入球，令車路士拉開2:0。(路透社) 迪沙斯為車路士射成3:0。(路透社) 車路士6:1大勝米杜士堡。(路透社) 車路士6:1大勝米杜士堡。(路透社) 車路士6:1大勝米杜士堡。(路透社)

換邊後仍然是主隊的藍戰士攻勢，高爾彭馬在77分鐘個人梅開二度，加上馬杜基（Noni Madueke）在81分鐘再入一球，車路士領先至6:0。雖然米杜士堡之後有一次的入球被判越位而無效，但摩根羅渣士（Morgan Rogers）在88分鐘禁區頂遠柱入網，為米杜士堡破蛋，最終車路士次回合贏6:1，兩回合以6:2晉身決賽。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受