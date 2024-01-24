英格蘭聯賽盃｜車路士次回合大炒米杜士堡　總比數6:2入決賽（附比賽精華）

車路士在聯賽盃的次回合，以6:1大勝英冠的米杜士堡，在總比數以6:2反勝對手，這是波利（Todd Boehly）入主以來，車路士首次問鼎盃賽冠軍。

首回合落後0:1，米杜士堡作客在史丹福橋，15分鐘就已經失守。回防的隊長侯臣（Jonny Howson）將球撞入自己龍門，車路士領先1:0。到29分鐘，車路士一次右路的進攻，布查（Armando Broja）禁區內起腳，雖然米杜士堡守將擋到，但皮球溜到安素費南迪斯（Enzo Fernandez）面前射入空門，令藍戰士再度入球。同樣右路的進攻，阿素迪沙斯（Axel Disasi）在36分鐘，接應史達寧（Raheem Sterling）傳中射入。失夠3球的米杜士堡防線信心盡失下，在42分鐘因為一次的後防失誤，再被高爾彭馬（Cole Palmer）攻入多球，半場輸0:4。