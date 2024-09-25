英格蘭聯賽盃｜車路士輕取乙組隊5粒　李斯特城僅靠12碼晉級

英格蘭聯賽盃的第3圈賽事，車路士、曼城及李斯特城等的英超球隊都晉級。當中車路士主場面對乙組的巴羅，在尼干古（Christopher Nkunku）完成帽子戲法，以5:0大勝對手。而曼城及阿士東維拉都輕鬆贏2:0，至於李城面對同樣來自乙組的華素爾，就要以12碼才淘汰對手。

在次圈爆冷晉級的巴羅，作客史丹福橋就沒有再創造歷史。尼干古在8及15分鐘連入兩球，為主隊的藍戰士拉開比數。之後祖奧菲歷斯（Joao Felix）在28分鐘的罰球中柱，不過反彈中對手門將的保羅法曼（Paul Farman）入網，令車路士半場領先3:0。換邊後3分鐘，車路士再有柏度尼圖（Pedro Neto）拉開比數，而尼干古在75分鐘把握機會完成帽子戲法，帶領車路士大勝一場。