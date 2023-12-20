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體育
2023-12-20 11:25:58

英格蘭聯賽盃｜車路士12碼淘汰紐卡素入四強　梅迪歷補時扳平成晉級功臣（附比賽精華）

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梅迪歷補時為車路士追平。(路透社)

梅迪歷補時為車路士追平。(路透社)

上屆聯賽盃亞軍的紐卡素，在作客史丹福橋球場的聯賽盃八強。在領先的情況下，被車路士的梅迪歷（Mykhailo Mudryk）補時迫和1:1，更在互射12碼時間輸2:4被淘汰。

第3圈淘汰曼城，上一圈再擊敗衞冕的曼聯，不過沒令紐卡素的路途變得輕鬆，因為球隊在這圈又對車路士。主場的藍戰士初段就想先開紀錄，只是干拿加歷查（Conor Gallagher）禁區外的射門中楣。之後車路士球員的接連犯錯，先是前場回後傳失，被哥林威爾遜（Callum Wilson）在中場截到，加上巴迪亞舒尼（Benoit Badiashile）左腳踢右腳，被威爾遜把握機會單刀挑入，令喜鵲在16分鐘領先。

哥林威爾遜為紐卡素先開紀錄。(路透社) 梅迪歷補時建功為車路士扳平。(路透社) 車路士在12碼射贏紐卡素。(路透社) 車路士在聯賽盃八強淘汰紐卡素。(路透社) 車路士在聯賽盃八強淘汰紐卡素。(路透社) 車路士在聯賽盃八強淘汰紐卡素。(路透社) 車路士在聯賽盃八強淘汰紐卡素。(路透社) 車路士在聯賽盃八強淘汰紐卡素。(路透社)

落後的車路士積極爭取入球，只是史達寧（Raheem Sterling）上半場的兩次攻門不是射斜就是被對方守將擋住。換邊後史達寧窄位起腳，又被紐卡素門將的杜夫巴卡（Martin Dubravka）擋出。不過喜鵲後防到補時的犯錯，終於令車路士取得機會，捷比亞（Kieran Trippier）遠柱迎頂對手傳中，卻被梅迪歷衝前搶先一步射入，車路士補時2分鐘追平1:1。令比賽要以互射12碼分勝負。12碼階段，射第2輪的捷比亞宴客，而車路士首4輪全中，讓紐卡素第4輪的馬特列治（Matt Ritchie）增添壓力。最終車路士門將的佐迪治柏度域（Djordje Petrovic）心理戰術成功下，撲出列治的12碼，為車路士取勝。

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愛華頓12碼不敵富咸

至於另外兩場的八強賽事，愛華頓主場同樣與富咸在法定時間踢平1:1，雙方在12碼階段射足8輪之下，富咸以7:6淘汰愛華頓晉級。而英冠的米杜士堡以3:0擊敗英甲的維爾港晉級。米杜士堡成為四強僅餘的次級聯賽隊伍。

愛華頓的烏龍球一度為富咸取得領先。(路透社) 比圖比東卡為愛華頓追和。(路透社) 愛華頓聯賽盃八強被富咸淘汰。(路透社) 愛華頓聯賽盃八強被富咸淘汰。(路透社) 愛華頓聯賽盃八強被富咸淘汰。(路透社) 愛華頓聯賽盃八強被富咸淘汰。(路透社)
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