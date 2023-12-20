英格蘭聯賽盃｜車路士12碼淘汰紐卡素入四強　梅迪歷補時扳平成晉級功臣（附比賽精華）

上屆聯賽盃亞軍的紐卡素，在作客史丹福橋球場的聯賽盃八強。在領先的情況下，被車路士的梅迪歷（Mykhailo Mudryk）補時迫和1:1，更在互射12碼時間輸2:4被淘汰。

第3圈淘汰曼城，上一圈再擊敗衞冕的曼聯，不過沒令紐卡素的路途變得輕鬆，因為球隊在這圈又對車路士。主場的藍戰士初段就想先開紀錄，只是干拿加歷查（Conor Gallagher）禁區外的射門中楣。之後車路士球員的接連犯錯，先是前場回後傳失，被哥林威爾遜（Callum Wilson）在中場截到，加上巴迪亞舒尼（Benoit Badiashile）左腳踢右腳，被威爾遜把握機會單刀挑入，令喜鵲在16分鐘領先。