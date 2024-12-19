英格蘭聯賽盃｜阿仙奴加比爾捷西斯帽子戲法　反勝水晶宮晉級四強

主場出戰的阿仙奴，面對同樣是倫敦球會的水晶宮，開賽4分鐘就先落後，積及基奧柯（Jakub Kiwior）頭槌漏頂，被桑馬迪達（Jean-Philippe Mateta）搶得皮球，推入禁區射入，令作客的水晶宮半場以此一球領先。換邊後阿仙奴大反撲，先有史達寧（Raheem Sterling）接應隊友傳中，近門先被門將擋出，補射又中楣之後。兵工廠終在54分鐘扳平，加比爾捷西斯推入禁區後，笠過水晶宮門將的甸恩軒達臣（Dean Henderson），令阿仙奴追成1:1。

這位巴西射手在73分鐘再接應布卡約沙卡（Bukayo Saka）的傳送，禁區射遠柱為兵工廠反先。到81分鐘，阿仙奴一次反擊，再由加比爾捷西斯單刀為阿仙奴拉開3:1。雖然倒戈的尼基迪亞（Eddie Nketiah）4分鐘後頭槌為水晶宮追回一球，但阿仙奴仍以3:2淘汰水晶宮晉級四強。

阿迪達望捷西斯重拾信心

加比爾捷西斯自今年1月底已沒有在英超取得入球，阿仙奴的主帥阿迪達（Mikel Arteta）希望今場能讓這位巴西前鋒重拾信心：「現在重點是要持續。這是一個閞鍵的時刻，可為球隊帶來更多，我們可以依賴他為我們改變戰局。我們需要給他更多的機會。」加比爾捷西斯賽後就表示：「我穿上阿仙奴的9號球衣，所以我得取得入球。凱（夏維斯）也是一樣，我們是球隊的射手，就有壓力要入波。如果你酬勞爭取一個位置，就需要保持入球。這不是容易，這個世界有很多的射手，不過我們會繼續努力。我來這裡是要贏英超，我首兩個球季我們有能力，就差一點點，到第3季，我想贏。」