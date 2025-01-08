英格蘭聯賽盃｜阿仙奴四強首回合不敵紐卡素　阿迪達賴個波

在前季打入決賽但不敵由滕哈格（Erik ten Hag）領軍的曼聯，紐卡素今季再入四強，面對另一強敵的阿仙奴。上半場兵工廠主場有不少的機會,當中包括加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）的射門中柱彈出。力保不失之後，喜鵲38分鐘一次的後場罰球，隊友頭槌二傳再輾轉落在阿歷山大伊沙克（Alexander Isak）面前，他把握機會輕鬆射入，這也是他在近15場的第14個入球，令紐卡素半場領先1:0。

阿迪達信心次回合可克服

換邊僅6分鐘，紐卡素一次進攻，伊沙克禁區快腳施射，雖然被阿仙奴門將的大衛拉耶（David Raya）擋出，不過安東尼哥頓門前補中，為喜鵲拉開比數至2:0。落後兩球的兵工廠餘下時間未有放棄，繼續強攻，但面對紐卡素的死守未能追近比數，最終主場先輸0:2。次回合在2月5日於紐卡素的聖占士公園進行。

阿仙奴主帥的阿迪達賽後認為球隊仍有晉級的機會，不過球隊需要解決聯賽盃用球的「問題」。他賽後表示：「我們很多起腳都中楣，這些皮球飛行很遠很棘手，這是我們需要做好的地方。在最後比賽完了，一切無法回頭，因此這關乎在下一場比賽，這是我們的世界，也是我們世界的現實。」他又指：「現在只是半場，在我看我們團隊的表現，在我們遇到很多情況以及面對一支很好的對手，我可以說我是充滿信心１，我們是可以克服及做到的。」