英格蘭聯賽盃｜阿仙奴補時遭水晶宮迫和　12碼射8輪晉級四強

英格蘭聯賽盃的八強，阿仙奴在補時遭到水晶宮迫和，在互射12碼雙方射足8輪後，水晶宮的麥辛斯拿確斯（Maxence Lacroix）射失唯一一球，令阿仙奴12碼贏8:7晉身四強。

上屆晉身四強止步，阿仙奴面對今季有不俗表現的倫敦球會水晶宮，兩軍上半場互無紀錄。比賽的僵局去到80分鐘被打破，兵工廠的角球攻勢，拿確斯門前的混戰踢入自己龍門，令水晶宮落後。不過補時的5分鐘，水晶宮憑一次罰球機會，由馬克古希（Marc Guehi）門前加一腳改變方向，雙方法定90分鐘踢平1:1。需要以加時分勝負，兩隊前7輪都射入，到第8輪阿仙奴先由威廉沙列巴（William Saliba）射入，水晶宮由拿確斯操刀，不過被阿列沙巴拿加（Kepa Arrizabalaga）撲出，最終阿仙奴在12碼贏8:7晉級四強。