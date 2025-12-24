英格蘭聯賽盃｜阿仙奴補時遭水晶宮迫和　12碼射8輪晉級四強

英格蘭聯賽盃的八強，阿仙奴在補時遭到水晶宮迫和，在互射12碼雙方射足8輪後，水晶宮的麥辛斯拿確斯（Maxence Lacroix）射失唯一一球，令阿仙奴12碼贏8:7晉身四強。
上屆晉身四強止步，阿仙奴面對今季有不俗表現的倫敦球會水晶宮，兩軍上半場互無紀錄。比賽的僵局去到80分鐘被打破，兵工廠的角球攻勢，拿確斯門前的混戰踢入自己龍門，令水晶宮落後。不過補時的5分鐘，水晶宮憑一次罰球機會，由馬克古希（Marc Guehi）門前加一腳改變方向，雙方法定90分鐘踢平1:1。需要以加時分勝負，兩隊前7輪都射入，到第8輪阿仙奴先由威廉沙列巴（William Saliba）射入，水晶宮由拿確斯操刀，不過被阿列沙巴拿加（Kepa Arrizabalaga）撲出，最終阿仙奴在12碼贏8:7晉級四強。
阿仙奴四強的對手會是另一支倫敦球會車路士。兵工廠主帥阿迪達（Mikel Arteta）賽後表示：「考慮到作出了這麼多變動，我對此真的很高興，球隊展現出的凝聚力、活力和實力都非常好。我們面對的是一支組織嚴密、防守嚴密的球隊，我們創造了很多機會。在94分鐘之後，比數應該拉開更大，然而事實並非如此，面對這種質素的球隊，死豉絕對會有威脅，而我們就失了球。考慮到比賽的過程，這樣的結果在情感上很難接受，但我認為我們保持了冷靜。我們在12碼中展現了極佳的沉著和實力。」