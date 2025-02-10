英格蘭足總盃｜利物浦慘遭英冠榜尾淘汰　熱刺出局普斯迪古路勢危

英超榜首的利物浦創下今屆足總盃的其中一場重要冷門賽果，球隊作客英冠榜尾的普利茅夫，以0:1敗陣，令今屆英超前4名球隊有3隊已經在足總盃出局。另外，熱刺作客亦被阿士東維拉淘汰，主帥的普斯迪古路（Ange Postecoglou）深受壓力。 周中在聯賽盃淘汰熱刺晉級決賽，來到足總盃面對今季曾經由前英格蘭國腳朗尼（Wayne Rooney）領軍的普利茅夫。這支英冠球隊目前在聯賽排第24，仍要為留在英冠努力。不過面對着英超榜首的利物浦，球隊卻令紅軍一籌莫展。利物浦今場與對熱刺作出10個的變動，這埋下球隊出局的伏線，半場在沒有甚麼精彩攻勢下，雙方互無紀錄。

換邊後普利茅夫利用界外球攻勢換得機會，哈維艾利洛（Harvey Elliott）阻擋對手掛射時高舉雙手擊中皮球，被球證直指12碼。賴恩夏迪（Ryan Hardie）射入，令普利茅夫打開紀錄。領先一球的普利茅夫一方面死守，另一方面透過罰球爭取機會，之後的一次罰球，賴恩夏迪再接應隊友的頭槌二傳，門前射中柱，不過即使射入也可能判越位。紅軍最後攻勢雖然門將的基利靴（Caoimhin Kelleher）也殺上前場，不過還是未能換來入球，令紅軍輸0:1，在第4圈止步。 史洛治：普利茅夫值得讚許 帶領球隊在歐聯聯賽階段取得首名晉級，聯賽盃打入決賽，卻在足總盃遇滑鐵盧，史洛治（Arne Slot）賽後表示：「普利茅夫一場厲害的演出，很好的比賽計劃。他們的表現值得所有的讚許。我們今日不在狀況，從這樣的賽果說明了。我認為我們可以做得更好，普利茅夫有一套系統，而他們的打法讓我們很難創造出機會。在我們持球時他們很進取，我們期望球員可以有更好的表現，不過還是要讚賞普利茅夫。」普利茅夫也是自2018年的韋根後，第2支在足總盃淘汰英超榜首球隊的非英超球隊，連同阿仙奴在第3圈被曼聯淘汰，以及車路士日前不敵白禮頓，現時英超前4就餘下在周二（12日）才出戰的諾定咸森林。

拉舒福特首披維拉戰衣 在另一場的足總盃第4圈，阿士東維拉就在主場以2:1擊敗熱刺，接連在足總盃及聯賽盃出局，令熱刺的澳洲領隊普斯迪古路面對的下台壓力增加。這場比賽，積及藍斯（Jacob Ramsey）在開賽僅57秒就打開紀錄，之後摩根羅渣士（Morgan Rogers）下半場為維拉增添比數。之後維拉亦換入了從曼聯借用的拉舒福特（Marcus Rashford），而即使從拜仁慕尼黑借用的泰爾（Mathys Tel）為熱刺建功，但也為時已晚。 備受下台壓力的普斯迪古路，賽後重申球隊受傷患影響，他指：「人們可以批評我，他們可以說我做得不好，我是沒有所謂，就是這樣。我可以說的是，不要批評我球員現時的表現。如果要評論他們所做的時候，沒有考慮他們面對這極端的情況，那麼你們的分析是偏頗而且不客觀的。」