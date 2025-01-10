英格蘭足總盃｜愛華頓賽前炒領隊仍贏波晉級　楊格父子未能同場

英格蘭足總盃的第3圈展開，愛華頓卻在賽前宣布解僱主帥的戴治（Sean Dyche），幸面對甲組的彼德堡球隊仍以2:0晉級。同日的另外兩場，富咸就4:1大勝屈福特，而英冠的卡迪夫城亦淘汰錫菲聯晉級。

剛被美國財團收購的愛華頓，在周四（9日）突然宣布辭退主帥的戴治，拖肥糖的U18主帥巴尼斯（Leighton Baines）與球隊隊長的史密斯高文（Seamus Coleman）就成為球隊的臨時領隊。幸好的時主場出戰的愛華頓，先憑比圖比東卡（Beto）接應隊友直線，突破越位再扭過出迎門將，在42分鐘為拖肥糖先既紀錄。換邊後的大部份時間，兩隊都沒有再取得入球，但愛華頓在補時8分鐘獲得12碼，伊利文尼戴耶（Iliman Ndiaye）操刀，為愛華頓鎖定2:0。