英格蘭足總盃｜愛華頓賽前炒領隊仍贏波晉級　楊格父子未能同場

英格蘭足總盃的第3圈展開，愛華頓卻在賽前宣布解僱主帥的戴治（Sean Dyche），幸面對甲組的彼德堡球隊仍以2:0晉級。同日的另外兩場，富咸就4:1大勝屈福特，而英冠的卡迪夫城亦淘汰錫菲聯晉級。
剛被美國財團收購的愛華頓，在周四（9日）突然宣布辭退主帥的戴治，拖肥糖的U18主帥巴尼斯（Leighton Baines）與球隊隊長的史密斯高文（Seamus Coleman）就成為球隊的臨時領隊。幸好的時主場出戰的愛華頓，先憑比圖比東卡（Beto）接應隊友直線，突破越位再扭過出迎門將，在42分鐘為拖肥糖先既紀錄。換邊後的大部份時間，兩隊都沒有再取得入球，但愛華頓在補時8分鐘獲得12碼，伊利文尼戴耶（Iliman Ndiaye）操刀，為愛華頓鎖定2:0。
暫代領隊巴尼斯：這絕對是困難的一日
賽後暫代領隊工作的巴尼斯表示：「這絕對是困難的一日。領隊失去了工作不是好事，這一般都伴隨着困難的時刻，在這之中，我們需要有希望和樂觀。球會的事情都在轉變中，包括擁有人和新球場。領隊需要離開這是所有人都不希望見到。而新的領隊將會來到，並為這裡帶來機會。」另外，今場比賽也是愛華頓的守將艾殊利楊格（Ashley Young）與效力彼德堡的兒子泰拿楊格（Tyler Young）可能同場較量，不過兩父子同被球隊列為後備，而艾殊利楊格及後獲得上陣機會，至於泰拿就未有上陣。
同日另外兩場，富咸以4:1淘汰英冠的屈福特。至於兩支同為英冠的球隊對壘，卡迪夫城就以1:0小勝錫菲聯，取得第4圈的晉級資格。