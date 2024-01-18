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體育
2024-01-18 11:39:56

英格蘭足總盃｜愛華頓重賽靠靚罰球淘汰水晶宮　與同被指控森林齊晉級（附比賽精華）

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愛華頓憑安達高美斯罰球擊敗水晶宮。(路透社)

愛華頓憑安達高美斯罰球擊敗水晶宮。(路透社)

英格蘭足總盃第3圈的重賽，兩支被英超賽會點名，指違反財政健全條例的愛華頓及諾定咸森林分途出擊。愛華頓在主場，憑安達高美斯（Andre Gomes）的罰球，以1:0淘汰水晶宮。至於森林亦在加時，以3:2擊敗黑池晉級。

日前愛華頓及森林被英超指，違反賽會有關於球會在連續3年虧損以及單季虧損數字的限制，令愛華頓面對可能再被判罰。不過今季其實表現不俗的拖肥糖，在足總盃的重賽愛華頓上半場在42分鐘，在禁區頂搏得一個罰球，安達高美斯主踢，皮球彎過人牆貼柱入，半場愛華頓領先1:0。下半場水晶宮試圖追和，不過還是未能追回，最終愛華頓一球晉級。

安達高美斯的罰球為愛華頓致勝。(路透社) 愛華頓重賽1:0擊敗水晶宮。(路透社) 愛華頓重賽1:0擊敗水晶宮。(路透社) 愛華頓重賽1:0擊敗水晶宮。(路透社) 愛華頓重賽1:0擊敗水晶宮。(路透社) 愛華頓重賽1:0擊敗水晶宮。(路透社) 愛華頓重賽1:0擊敗水晶宮。(路透社)

森林加時險勝甲組隊

至於森林就在另一邊作客英甲的黑池，面對聯賽低兩級的黑池，森林上半場由奧莫賓美迪利（Andrew Omobamidele）在16分鐘建功領先，換邊僅1分鐘，丹尼路奧利華拉（Danilo Oliveira）再下一城，令森林領先至2:0。可是艾比爾摩根（Albie Morgan）先在60分為主隊黑池追回一球，之後基爾約瑟夫（Kyle Joseph）在78分鐘終於為黑池追平。比賽在90分鐘踢平2:2之下，要進入加時，森林在加時憑基斯活特（Chris Wood）建功，令球隊以3:2淘汰對手晉級。

森林作客3:2擊敗黑池晉級。(路透社) 森林作客3:2擊敗黑池晉級。(路透社) 森林作客3:2擊敗黑池晉級。(路透社) 森林作客3:2擊敗黑池晉級。(路透社) 森林作客3:2擊敗黑池晉級。(路透社)
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