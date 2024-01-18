英格蘭足總盃｜愛華頓重賽靠靚罰球淘汰水晶宮　與同被指控森林齊晉級（附比賽精華）

英格蘭足總盃第3圈的重賽，兩支被英超賽會點名，指違反財政健全條例的愛華頓及諾定咸森林分途出擊。愛華頓在主場，憑安達高美斯（Andre Gomes）的罰球，以1:0淘汰水晶宮。至於森林亦在加時，以3:2擊敗黑池晉級。

日前愛華頓及森林被英超指，違反賽會有關於球會在連續3年虧損以及單季虧損數字的限制，令愛華頓面對可能再被判罰。不過今季其實表現不俗的拖肥糖，在足總盃的重賽愛華頓上半場在42分鐘，在禁區頂搏得一個罰球，安達高美斯主踢，皮球彎過人牆貼柱入，半場愛華頓領先1:0。下半場水晶宮試圖追和，不過還是未能追回，最終愛華頓一球晉級。