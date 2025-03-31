英格蘭足總盃｜曼城反勝般尼茅夫晉身四強　與諾定咸森林爭入決賽

英格蘭足總盃四強揭曉，其中曼城作客先有艾寧夏蘭特（Erling Haaland）射失12碼，球隊之後先落後，最終以2:1反勝般尼茅夫晉級。其餘諾定咸森林、水晶宮及阿士東維拉亦晉級四強。曼城四強的對手會是森林。 上屆打入決賽的曼城，今場上半場運氣明顯不在他們一方，般尼茅夫球員在14分鐘因為禁區內手球被罰12碼，但夏蘭特操刀被阿列沙巴拿加（Kepa Arrizabalaga）救出。夏蘭特之後有一次單刀機會，但他禁區頂起腳高出。藍月亮未能把握機會，後場傳送失誤令球隊落後，般尼茅夫21分鐘由法蘭斯高艾雲尼遜（Evanilson）門前將隊友的傳送撞入空門，令主隊取得領先。

半場落後的曼城，下半場大反撲。上半場連番失機的夏蘭特，在換邊僅4分鐘將功補過，接應歷高奧拉利（Nico O'Reilly）傳中，遠柱飛身踢入，為藍月亮扳平。20歲的奧拉利，在63分鐘在禁區頂搶得對手腳下球再助攻予奧馬馬莫殊（Omar Marmoush）建功，令曼城反先2:1。藍月亮最終保住領先優勢完場，以2:1淘汰對手晉身四強。 哥迪奧拿讚奧拉利表現 曼城主帥哥迪奧拿（Pep Guardiola）賽後表示：「連續7次打入足總盃的四強，我很抱歉要這樣說，但這是一項出色的成就。代表着我們的這一代球員這麼多年的努力做到了。他們來到其中一個艱難的客場，不過他們克服這種強度的打法。在半場時，我跟他們說，比賽就在你們手中，不論贏輸都要繼續，然後歷高（奧拉利）的衝擊，真的真的很好。不只是他，還有其他人，我們真的很高興。今日貝拿度施華（Bernardo Silva）、根度簡（Ilkay Gundogan）、奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）都打得好，不過當年，還有我們的年輕球員。看看歷高奧拉利，他對普利茅夫入兩球，然後再看今日出色的表示，他肯定會在四強上陣。」

拉舒福特梅開二度助維拉過關 至於另外的3場八強比賽，森林作客白禮頓雙方互交白卷下，要以12碼分勝負。雙方在第3輪都射失，到第4輪，先射的白禮頓有迪亞高高美斯（Diego Gomez）射失，而之後森林兩輪全中，令森林12碼贏4:3晉級四強。而周末的一場，富咸以0:3不敵水晶宮自2022年後再次打入四強。 而壓軸的阿士東維拉作客普雷斯頓，借將的拉舒福特（Marcus Rashford）取得在維拉的首個入球，這位曼聯的借將今場梅開二度，包括射入一個12碼，帶領維拉以3:0擊敗八強唯一的英冠隊伍。四強的對賽，維拉會對水晶宮，而森林會與曼城爭入決賽。