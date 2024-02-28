英格蘭足總盃｜曼城夏蘭特省五粒大勝盧頓　紐卡素12碼淘汰英冠布力般（附比賽精華）

艾寧夏蘭特（Erling Haaland）個人獨取5個入球，帶領曼城在英格蘭足總盃的16強，以6:2作客擊敗盧頓晉級。至於另外兩場的對賽，英超球隊陷於苦戰，當中紐卡素最終憑互射12碼擊敗布力般流浪，而般尼茅夫就在加時被李斯特城攻破大門，輸0:1被淘汰。 在奇雲迪布尼（Kevin de Bruyne）復出後，曼城氣勢更盛，在這場足總盃16強，他3分鐘就在底線橫傳，夏蘭特把握機會射入為藍月亮取得領先。到18分鐘，夏蘭特在中場回後，迪布尼放直線，由夏蘭特甩開對手守將單刀，令曼城拉開比數。同樣的一對組合在40分鐘再起作用，迪布尼中場放前，夏蘭特再次突破越位射成3:0。盧頓在完半場前，由佐敦奇勒（Jordan Clark）禁區頂彎死角，為主隊半場追至1:3。

盧頓下半場早段收窄差距，佐敦奇勒把握曼城門將傳球的失誤，在52分鐘再建一功，將比數追至僅落後2:3。可是迪布尼在3分鐘後再出手，他接應基爾獲加（Kyle Walker）的直線入禁區，橫傳向後上的夏蘭特，讓曼城再度拉開比分。而夏蘭特3分鐘後再為藍月亮攻入多球，是首位兩次為曼城在比賽中取得5個入球的球員。曼城在72分鐘再由高華錫（Mateo Kovacic）射成6:2，而曼城亦以這個比數完場，晉身八強。 李斯特城加時淘汰般尼茅夫 至於紐卡素在作客英冠布力般流浪，安東尼哥頓（Anthony Gordon）在71分鐘的入球為喜鵲取得領先，可是布力般僅8分鐘後就由斯莫迪斯（Sammie Szmodics）將比數扳平，並讓兩隊法定90分鐘踢平1:1，而雙方加時也未能再取得入球下，需要以12碼分勝負。布力般首圈有斯莫迪斯射失，而紐卡素第2輪亦有哈維班尼斯（Harvey Barnes）射失。去到第5輪，布力般再有多明尼希恩（Dominic Hyam）「宴客」，相反紐卡素的哥頓射入，最終紐卡素在12碼贏4:3晉級。