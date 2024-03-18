英格蘭足總盃｜曼聯加時戲劇性反勝利物浦　四強對英冠高雲地利城（附比賽精華）

英格蘭足總盃的八強，曼聯主場加時，憑後備上陣的阿密特迪亞路（Amad Diallo）射入關鍵一球，以4:3力克強敵的利物浦，再次打入四強，並會與英冠的高雲地利城爭決賽的席位。

上屆足總盃決賽不敵曼城，曼聯在足總盃面對今屆聯賽盃得主的利物浦。這場雙紅會，首先領先的是曼聯，阿歷真度加拿祖（Alejandro Garnacho）接應隊友傳送推入禁區起腳，雖然利物浦門將的基拿靴（Caoimhin Kelleher）擋橫，但麥湯米尼（Scott McTominay）上前補中，紅魔10分鐘取得領先。然而曼聯的領先優勢未能保得住，雖然先有遠藤航的入球被旁證指傳球的穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）越位而無效，但44分鐘，紅軍仍由阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）禁區頂抽入，為球隊追平。而且沙拿在補時把握達雲紐尼斯（Darwin Nunez）射門被撲出不遠，在半場為利物浦反先2:1。