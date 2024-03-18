英格蘭足總盃｜曼聯加時戲劇性反勝利物浦　四強對英冠高雲地利城（附比賽精華）

英格蘭足總盃的八強，曼聯主場加時，憑後備上陣的阿密特迪亞路（Amad Diallo）射入關鍵一球，以4:3力克強敵的利物浦，再次打入四強，並會與英冠的高雲地利城爭決賽的席位。
上屆足總盃決賽不敵曼城，曼聯在足總盃面對今屆聯賽盃得主的利物浦。這場雙紅會，首先領先的是曼聯，阿歷真度加拿祖（Alejandro Garnacho）接應隊友傳送推入禁區起腳，雖然利物浦門將的基拿靴（Caoimhin Kelleher）擋橫，但麥湯米尼（Scott McTominay）上前補中，紅魔10分鐘取得領先。然而曼聯的領先優勢未能保得住，雖然先有遠藤航的入球被旁證指傳球的穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）越位而無效，但44分鐘，紅軍仍由阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）禁區頂抽入，為球隊追平。而且沙拿在補時把握達雲紐尼斯（Darwin Nunez）射門被撲出不遠，在半場為利物浦反先2:1。
半場落後的紅魔，要到87分鐘才由安東尼馬菲奧斯（Antony）轉身射遠柱，為球隊追平，曼聯完場前有機會提早結束比賽，只是拉舒福特（Marcus Rashford）單刀被救出，比賽在90分鐘打成2:2，要進入加時。紅軍在加時上半場由哈維艾利洛（Harvey Elliott）的射門被改變方向，在105分鐘再度領先。不過拉舒福特在加時下半場的112分鐘將功補過，為球隊再度扳平。眼看比賽要進入加時的時候，曼聯後防一次搶截成功，加拿祖與後備入替的阿密特迪亞路反擊，加拿祖橫傳迪亞路射入，在加時末段為曼聯再領先4:3，而迪亞路因為除衫慶祝，領第2面黃牌被逐，不過紅魔仍守住優勢，擊敗利物浦晉身四強。
車路士晉級鬥曼城
至於同日另一場八強，車路士雖然在領先兩球下，一度被李斯特城追平2:2，不過最後還是在補時階段攻入兩球，以4:2擊敗李城晉級。車路士將會在另一場四強迎戰曼城。而曼聯的對手就是爆冷晉身四強的英冠球隊高雲地利城。