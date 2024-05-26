曼聯在英格蘭足總盃決賽以2︰1擊敗曼城，取得來季歐霸參賽資格，主帥滕哈格（Erik ten Hag）前途未明，勝在一眾弟子加拿祖、邁奴、隊長般奴費南迪斯都明言希望他留隊，相信更衣室對「坦克sir」信任仍在。
麥湯邁奴齊撐曼聯主帥留低
曼聯自2015/2016球季，再奪英格蘭足總盃決賽。不過當屆雲高爾（Louis van Gaal）奪冠後離隊，今屆決賽前又盛傳滕哈格（Erik ten Hag）來季無得留低，加拿祖及麥湯米尼在奪冠後向坦克sir表達忠誠，前者表示︰「沒有人相信我們，但我們是一個團隊一條心，戰鬥到最後。」麥湯則表明力撐滕哈格留隊︰「我們都為主帥高興。」
另一入球功臣邁奴（Kobbie Mainoo）表示贏波代表一切︰「今季很辛苦，有起有落，不過無論如何我們都要向前看。我們知道要上下一心，而（滕哈格）的賽前部署很出色，證明曼聯可以贏到曼城。」曼聯隊長般奴費南迪斯亦力撐滕哈格（Erik ten Hag）︰「今場勝負很關鍵，我們都知道主帥受壓，他值得取得冠軍，我們全隊上下都是。」
滕哈格︰被批評不合理
滕哈格（Erik ten Hag）帶領曼聯上台領取冠軍獎牌及獎盃時面帶笑容，亦有心情與球迷握手示好。滕哈格︰「今場踢得很好，就算個別球員狀態仍未十足。我成季都向傳媒表達球員健康時可以踢出高水平足球，今場就面對世上最佳球隊仍可交出好表現證明了我的話。」被問到被批評有否感到不合理，坦克sir直言︰「無錯，不論對我或是曼聯，都不是事實。在2季內只有3、4次夫添，今場缺少馬古尼、梳爾及卡斯米路。」
至於曼聯帥位問題，滕哈格則以不知道（I don’t know.）回應︰「我只專心準備球隊，提升球隊。我來到時清況非常混亂，現在有好轉了，不過仍未到達我們的目標。足球是要贏冠軍，我想踢進攻足球，而我帶來了應有的精神，我為球隊上下自豪。」
滕哈格（Erik ten Hag）帶領曼聯上台領取冠軍獎牌及獎盃時面帶笑容，亦有心情與球迷握手示好。傳奇曼聯主帥費格遜爵士心情大好，與球迷一同高唱曼聯歌曲。